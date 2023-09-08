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أمريكا تطلق تحقيقا حول رقائق أحدث هاتف هواوي

9/8/2023 7:10:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

أطلقت‭ ‬حكومة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تحقيقا‭ ‬رسميا‭ ‬بشأن‭ ‬رقائق‭ ‬متقدمة‭ ‬مثبتة‭ ‬داخل‭ ‬أحدث‭ ‬هاتف‭ ‬ذكي‭ ‬تصدره‭ ‬‮«‬هواوي‭ ‬تكنولوجيز‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬كشف‭ ‬أثار‭ ‬جدلا‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬بخصوص‭ ‬فعالية‭ ‬العقوبات‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬احتواء‭ ‬منافس‭ ‬جيوسياسي،‭ ‬حسبما‭ ‬أفادت‭ ‬وكالة‭ ‬بلومبرج‭ ‬للأنباء‭ ‬أمس‭.‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬التجارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬التي‭ ‬أصدرت‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬القيود‭ ‬ضد‭ ‬هواوي‭ ‬وصناعة‭ ‬الرقائق‭ ‬الصينية‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬السنتين‭ ‬الماضيتين‭ ‬إنها‭ ‬تسعى‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬بشأن‭ ‬معالج‭ ‬‮«‬مزعوم‮»‬‭ ‬بدقة‭ ‬7‭ ‬نانومتر‭ ‬تم‭ ‬اكتشاف‭ ‬تثبيته‭ ‬داخل‭ ‬هاتف‭ ‬‮«‬ميت‭ ‬60‭ ‬برو‮»‬‭. ‬

وصنعت‭ ‬الرقائق‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬سيميكونداكتور‭ ‬مانفاكتشرينج‭ ‬إنترناشونال‮»‬‭ ‬الصينية،‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬القائمة‭ ‬السوداء‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ -‬مثل‭ ‬هواوي‭- ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬فرض‭ ‬قيود‭ ‬على‭ ‬وصولها‭ ‬إلى‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الأمريكية‭. ‬

وأفادت‭ ‬وكالة‭ ‬بلومبرج‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬بأن‭ ‬شركة‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الصينية‭ ‬العملاقة‭ ‬‮«‬هواوي‭ ‬تكنولوجيز‮»‬‭ ‬أضافت‭ ‬هاتفا‭ ‬محمولا‭ ‬من‭ ‬الطراز‭ ‬الأول‭ ‬إلى‭ ‬عائلة‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬‮«‬ميت‭ ‬60‮»‬‭ ‬المثيرة‭ ‬للجدل‭ ‬أمس،‭ ‬حيث‭ ‬طرحت‭ ‬الشركة‭ ‬الهاتف‭ ‬‮«‬ميت‭ ‬60‭ ‬برو‭ ‬بلس‮»‬‭ ‬للبيع‭ ‬في‭ ‬البر‭ ‬الرئيسي‭ ‬الصيني‭.‬

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