ضمن حملة ((أطفالنا كالذهب ١٠))..((ابتسامة)) تقيم منصة توعوية بمرض سرطان الأطفال في ((سيتي سنتر البحرين))
التاريخ
9/8/2023 7:10:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقامت حملة «أطفالنا كالذهب 10» المعنية بنشر الوعي بمرض سرطان الأطفال، التي أطلقتها مبادرة «ابتسامة» التابعة لجمعية المستقبل الشبابية المعنية بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال مرضى السرطان وأولياء أمورهم في مملكة البحرين، منصة توعوية في مجمع سيتي سنتر البحرين يوم الخميس وتستمر حتى اليوم.
وضمت المنصة فريقاً من متطوعي «ابتسامة» قاموا بتوزيع المواد التوعوية والنشرات الطبية على زوار المجمع، التي تناولت أعراض سرطان الأطفال التي من المهم الإلمام بها لتدارك المرض قبل تفشيه، وأهمية الكشف المبكر والفحوصات الطبية الدورية للأطفال، بالإضافة إلى التوجيهات حول كيفية التعامل مع التشخيص والعلاج والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المصابين، وذلك بهدف زيادة الوعي بسرطان الأطفال وتشجيع التبرعات للمؤسسات الخيرية والطبية المعنية بهذا المرض، كما تم توزيع الشريط الذهبي على الزوار والذي يرمز إلى التضامن مع الأطفال مرضى السرطان.
وقال رئيس جمعية المستقبل الشبابية صباح الزياني إن هذه المنصة التوعوية تهدف إلى رفع الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع بأسباب وطرق الوقاية من سرطان الأطفال وأهمية الكشف المبكر لتحقيق فرص الشفاء التام وتفادي المضاعفات السلبية للمرض والوصول إلى معدلات نجاة مرتفعة، بما ينسجم مع أهداف حملة «أطفالنا كالذهب 10» نحو توفير المعلومات الصحيحة والتوعية بالمرض والإجراءات الوقائية وحشد الدعم المجتمعي للأطفال المرضى وأولياء امورهم.
وأضاف الزياني أن المنصة تعد فرصة لتواصل المجتمع مع فريق «ابتسامة» والتعرف على رؤية وأهداف وبرامج المبادرة المبتكرة التي تهدف إلى توفير الدعم الشامل للأطفال المصابين بسرطان الأطفال، مؤكداً أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات في تحقيق أهداف المبادرة، ودعم قضية الأطفال مرضى السرطان في مملكة البحرين، والبناء على الجهود المبذولة لتحسين جودة حياة الأطفال محاربي السرطان وتعزيز سلامتهم الصحية والنفسية.
يشار إلى أن مبادرة «ابتسامة» قد أطلقت مؤخراً النسخة العاشرة من حملة «أطفالنا كالذهب» حرصاً منها على إحياء اليوم العالمي لسرطان الأطفال سنوياً بهدف تشجيع الهيئات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني وأفراد المجتمع على التعاون في رفع مستوى الوعي والمعرفة بسرطان الأطفال ورفع مستوى الشفاء ليصل إلى مستويات عالية وتحقيق حياة أفضل لهؤلاء الأطفال المصابين بالسرطان.
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