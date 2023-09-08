Saturday, 09 September 2023 04:24 GMT

ضمن حملة ((أطفالنا كالذهب ١٠))..((ابتسامة)) تقيم منصة توعوية بمرض سرطان الأطفال في ((سيتي سنتر البحرين))

9/8/2023 7:10:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقامت‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬أطفالنا‭ ‬كالذهب‭ ‬10‮»‬‭ ‬المعنية‭ ‬بنشر‭ ‬الوعي‭ ‬بمرض‭ ‬سرطان‭ ‬الأطفال،‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬ابتسامة‮»‬‭ ‬التابعة‭ ‬لجمعية‭ ‬المستقبل‭ ‬الشبابية‭ ‬المعنية‭ ‬بتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬النفسي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬للأطفال‭ ‬مرضى‭ ‬السرطان‭ ‬وأولياء‭ ‬أمورهم‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬منصة‭ ‬توعوية‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬وتستمر‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭.‬

وضمت‭ ‬المنصة‭ ‬فريقاً‭ ‬من‭ ‬متطوعي‭ ‬‮«‬ابتسامة‮»‬‭ ‬قاموا‭ ‬بتوزيع‭ ‬المواد‭ ‬التوعوية‭ ‬والنشرات‭ ‬الطبية‭ ‬على‭ ‬زوار‭ ‬المجمع،‭ ‬التي‭ ‬تناولت‭ ‬أعراض‭ ‬سرطان‭ ‬الأطفال‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬الإلمام‭ ‬بها‭ ‬لتدارك‭ ‬المرض‭ ‬قبل‭ ‬تفشيه،‭ ‬وأهمية‭ ‬الكشف‭ ‬المبكر‭ ‬والفحوصات‭ ‬الطبية‭ ‬الدورية‭ ‬للأطفال،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التوجيهات‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬التشخيص‭ ‬والعلاج‭ ‬والدعم‭ ‬النفسي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬للأطفال‭ ‬المصابين،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬زيادة‭ ‬الوعي‭ ‬بسرطان‭ ‬الأطفال‭ ‬وتشجيع‭ ‬التبرعات‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الخيرية‭ ‬والطبية‭ ‬المعنية‭ ‬بهذا‭ ‬المرض،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬توزيع‭ ‬الشريط‭ ‬الذهبي‭ ‬على‭ ‬الزوار‭ ‬والذي‭ ‬يرمز‭ ‬إلى‭ ‬التضامن‭ ‬مع‭ ‬الأطفال‭ ‬مرضى‭ ‬السرطان‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬المستقبل‭ ‬الشبابية‭ ‬صباح‭ ‬الزياني‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬المنصة‭ ‬التوعوية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬الوعي‭ ‬الصحي‭ ‬لدى‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬بأسباب‭ ‬وطرق‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬سرطان‭ ‬الأطفال‭ ‬وأهمية‭ ‬الكشف‭ ‬المبكر‭ ‬لتحقيق‭ ‬فرص‭ ‬الشفاء‭ ‬التام‭ ‬وتفادي‭ ‬المضاعفات‭ ‬السلبية‭ ‬للمرض‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬معدلات‭ ‬نجاة‭ ‬مرتفعة،‭ ‬بما‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬أطفالنا‭ ‬كالذهب‭ ‬10‮»‬‭ ‬نحو‭ ‬توفير‭ ‬المعلومات‭ ‬الصحيحة‭ ‬والتوعية‭ ‬بالمرض‭ ‬والإجراءات‭ ‬الوقائية‭ ‬وحشد‭ ‬الدعم‭ ‬المجتمعي‭ ‬للأطفال‭ ‬المرضى‭ ‬وأولياء‭ ‬امورهم‭.‬

وأضاف‭ ‬الزياني‭ ‬أن‭ ‬المنصة‭ ‬تعد‭ ‬فرصة‭ ‬لتواصل‭ ‬المجتمع‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬ابتسامة‮»‬‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬رؤية‭ ‬وأهداف‭ ‬وبرامج‭ ‬المبادرة‭ ‬المبتكرة‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬الدعم‭ ‬الشامل‭ ‬للأطفال‭ ‬المصابين‭ ‬بسرطان‭ ‬الأطفال،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬إقامة‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬المبادرة،‭ ‬ودعم‭ ‬قضية‭ ‬الأطفال‭ ‬مرضى‭ ‬السرطان‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والبناء‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لتحسين‭ ‬جودة‭ ‬حياة‭ ‬الأطفال‭ ‬محاربي‭ ‬السرطان‭ ‬وتعزيز‭ ‬سلامتهم‭ ‬الصحية‭ ‬والنفسية‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬ابتسامة‮»‬‭ ‬قد‭ ‬أطلقت‭ ‬مؤخراً‭ ‬النسخة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬أطفالنا‭ ‬كالذهب‮»‬‭ ‬حرصاً‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬إحياء‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬لسرطان‭ ‬الأطفال‭ ‬سنوياً‭ ‬بهدف‭ ‬تشجيع‭ ‬الهيئات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬وأفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬والمعرفة‭ ‬بسرطان‭ ‬الأطفال‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬الشفاء‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬عالية‭ ‬وتحقيق‭ ‬حياة‭ ‬أفضل‭ ‬لهؤلاء‭ ‬الأطفال‭ ‬المصابين‭ ‬بالسرطان‭.‬

MENAFN08092023000055011008ID1107036307

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث