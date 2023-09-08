وضمت‭ ‬المنصة‭ ‬فريقاً‭ ‬من‭ ‬متطوعي‭ ‬‮«‬ابتسامة‮»‬‭ ‬قاموا‭ ‬بتوزيع‭ ‬المواد‭ ‬التوعوية‭ ‬والنشرات‭ ‬الطبية‭ ‬على‭ ‬زوار‭ ‬المجمع،‭ ‬التي‭ ‬تناولت‭ ‬أعراض‭ ‬سرطان‭ ‬الأطفال‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬الإلمام‭ ‬بها‭ ‬لتدارك‭ ‬المرض‭ ‬قبل‭ ‬تفشيه،‭ ‬وأهمية‭ ‬الكشف‭ ‬المبكر‭ ‬والفحوصات‭ ‬الطبية‭ ‬الدورية‭ ‬للأطفال،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التوجيهات‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬التشخيص‭ ‬والعلاج‭ ‬والدعم‭ ‬النفسي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬للأطفال‭ ‬المصابين،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬زيادة‭ ‬الوعي‭ ‬بسرطان‭ ‬الأطفال‭ ‬وتشجيع‭ ‬التبرعات‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الخيرية‭ ‬والطبية‭ ‬المعنية‭ ‬بهذا‭ ‬المرض،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬توزيع‭ ‬الشريط‭ ‬الذهبي‭ ‬على‭ ‬الزوار‭ ‬والذي‭ ‬يرمز‭ ‬إلى‭ ‬التضامن‭ ‬مع‭ ‬الأطفال‭ ‬مرضى‭ ‬السرطان‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬المستقبل‭ ‬الشبابية‭ ‬صباح‭ ‬الزياني‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬المنصة‭ ‬التوعوية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬الوعي‭ ‬الصحي‭ ‬لدى‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬بأسباب‭ ‬وطرق‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬سرطان‭ ‬الأطفال‭ ‬وأهمية‭ ‬الكشف‭ ‬المبكر‭ ‬لتحقيق‭ ‬فرص‭ ‬الشفاء‭ ‬التام‭ ‬وتفادي‭ ‬المضاعفات‭ ‬السلبية‭ ‬للمرض‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬معدلات‭ ‬نجاة‭ ‬مرتفعة،‭ ‬بما‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬أطفالنا‭ ‬كالذهب‭ ‬10‮»‬‭ ‬نحو‭ ‬توفير‭ ‬المعلومات‭ ‬الصحيحة‭ ‬والتوعية‭ ‬بالمرض‭ ‬والإجراءات‭ ‬الوقائية‭ ‬وحشد‭ ‬الدعم‭ ‬المجتمعي‭ ‬للأطفال‭ ‬المرضى‭ ‬وأولياء‭ ‬امورهم‭.‬

وأضاف‭ ‬الزياني‭ ‬أن‭ ‬المنصة‭ ‬تعد‭ ‬فرصة‭ ‬لتواصل‭ ‬المجتمع‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬ابتسامة‮»‬‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬رؤية‭ ‬وأهداف‭ ‬وبرامج‭ ‬المبادرة‭ ‬المبتكرة‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬الدعم‭ ‬الشامل‭ ‬للأطفال‭ ‬المصابين‭ ‬بسرطان‭ ‬الأطفال،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬إقامة‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬المبادرة،‭ ‬ودعم‭ ‬قضية‭ ‬الأطفال‭ ‬مرضى‭ ‬السرطان‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والبناء‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لتحسين‭ ‬جودة‭ ‬حياة‭ ‬الأطفال‭ ‬محاربي‭ ‬السرطان‭ ‬وتعزيز‭ ‬سلامتهم‭ ‬الصحية‭ ‬والنفسية‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬ابتسامة‮»‬‭ ‬قد‭ ‬أطلقت‭ ‬مؤخراً‭ ‬النسخة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬أطفالنا‭ ‬كالذهب‮»‬‭ ‬حرصاً‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬إحياء‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬لسرطان‭ ‬الأطفال‭ ‬سنوياً‭ ‬بهدف‭ ‬تشجيع‭ ‬الهيئات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬وأفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬والمعرفة‭ ‬بسرطان‭ ‬الأطفال‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬الشفاء‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬عالية‭ ‬وتحقيق‭ ‬حياة‭ ‬أفضل‭ ‬لهؤلاء‭ ‬الأطفال‭ ‬المصابين‭ ‬بالسرطان‭.‬