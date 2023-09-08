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((‏Divalicious)).. ملتقى مصممي الأزياء الهندية في ((رامي جراند هوتيل))

9/8/2023 7:10:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تصوير‭: ‬محمود‭ ‬بابا

التقى‭ ‬مصممو‭ ‬أرقى‭ ‬الأزياء‭ ‬الهندية‭ ‬والباكستانية‭ ‬في‭ ‬الحدث‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في DIVAlici
‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬الموافق‭ ‬8‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭ ‬بفندق‭ ‬وسبا‭ ‬رامي‭ ‬جراند‭ ‬بمنطقة‭ ‬السيف،‭ ‬وجمع‭ ‬المعرض‭ ‬30‭ ‬مصممًا‭ ‬من‭ ‬الهند‭ ‬وباكستان‭.‬

كما‭ ‬شمل‭ ‬الحدث‭ ‬الفريد‭ ‬معروضات‭ ‬الأزياء‭ ‬بين‭ ‬فساتين‭ ‬السهرات‭ ‬الهندية‭ ‬والهندية‭ ‬بطابع‭ ‬غربي‭ ‬وأزياء‭ ‬لمختلف‭ ‬المناسبات،‭ ‬لتتناسب‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الأذواق‭ ‬والفئات‭ ‬العمرية‭. ‬ولم‭ ‬يقتصر‭ ‬المعرض‭ ‬على‭ ‬الأزياء‭ ‬فقط‭ ‬بل‭ ‬شمل‭ ‬معروضات‭ ‬لأرقى‭ ‬تصاميم‭ ‬المجوهرات‭ ‬والإكسسوارات‭ ‬الهندية‭.‬

جمع‭ ‬المعرض‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬الجديدة،‭ ‬لمصممين‭ ‬بارزين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬مثل‭ ‬ Vikram ‭ ‬ Phadnis ‭ & ‬ SVA ‭.‬

وصرحّت‭ ‬آشيتا‭ ‬كابلاني‭ ‬بأنها‭ ‬سعيدة‭ ‬لإقامة‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬الرائع‭ ‬الذي‭ ‬يجمع‭ ‬أجمل‭ ‬خطوط‭ ‬الموضة‭ ‬والأزياء‭ ‬الهندية‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬واحد‭.‬

وأضافت‭ ‬أنها‭ ‬تتمنى‭ ‬تكرار‭ ‬إقامة‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المعارض‭ ‬التي‭ ‬تجتمع‭ ‬فيها‭ ‬ثقافة‭ ‬خطوط‭ ‬الموضة‭ ‬الهندية‭ ‬والباكستانية‭ ‬المحببة‭ ‬لدى‭ ‬الجميع‭.‬

وأخبرتنا‭ ‬مصممة‭ ‬الأزياء‭ ‬لمجموعة‭ ‬‮«‬عالية‮»‬‭ ‬و«ملايكا‮»‬‭ ‬أنها‭ ‬سعيدة‭ ‬لمشاركتها‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬عددًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬من‭ ‬المصممين‭ ‬الذين‭ ‬اجتمعوا‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬قائلة‭: ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬الأولى‭ ‬لي‭ ‬للبحرين‭ ‬واستمتعت‭ ‬بهذه‭ ‬المشاركة‭ ‬لعرض‭ ‬تصاميمنا‭ ‬التي‭ ‬تتميز‭ ‬بالتطريزات‭ ‬اليدوية‭.‬

وأخبرتنا‭ ‬سوهاني‭ ‬التي‭ ‬تزاول‭ ‬تصميم‭ ‬الأزياء‭ ‬الهندية‭ ‬منذ‭ ‬12‭ ‬عامًا‭ ‬أنها‭ ‬فوجئت‭ ‬بهذا‭ ‬التنظيم‭ ‬الرائع،‭ ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تشارك‭ ‬فيها‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وأن‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬إضافة‭ ‬جميلة‭ ‬حيث‭ ‬تلتقي‭ ‬مختلف‭ ‬التصاميم‭ ‬والأذواق‭ ‬تحت‭ ‬سقف‭ ‬واحد‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬حظي‭ ‬بإعجاب‭ ‬زوّاره‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬الهندي‭ ‬والعربي‭ ‬ومحبي‭ ‬خطوط‭ ‬الأزياء‭ ‬الهندية‭ ‬والباكستانية‭.‬

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