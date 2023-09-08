((Divalicious)).. ملتقى مصممي الأزياء الهندية في ((رامي جراند هوتيل))
التاريخ
9/8/2023 7:10:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تصوير: محمود بابا
التقى مصممو أرقى الأزياء الهندية والباكستانية في الحدث الأول من نوعه في DIVAlici
يوم أمس الجمعة الموافق 8 سبتمبر 2023 بفندق وسبا رامي جراند بمنطقة السيف، وجمع المعرض 30 مصممًا من الهند وباكستان.
كما شمل الحدث الفريد معروضات الأزياء بين فساتين السهرات الهندية والهندية بطابع غربي وأزياء لمختلف المناسبات، لتتناسب مع مختلف الأذواق والفئات العمرية. ولم يقتصر المعرض على الأزياء فقط بل شمل معروضات لأرقى تصاميم المجوهرات والإكسسوارات الهندية.
جمع المعرض العديد من العلامات التجارية الجديدة، لمصممين بارزين في المجال مثل Vikram Phadnis & SVA .
وصرحّت آشيتا كابلاني بأنها سعيدة لإقامة هذا المعرض الرائع الذي يجمع أجمل خطوط الموضة والأزياء الهندية في مكان واحد.
وأضافت أنها تتمنى تكرار إقامة مثل هذه المعارض التي تجتمع فيها ثقافة خطوط الموضة الهندية والباكستانية المحببة لدى الجميع.
وأخبرتنا مصممة الأزياء لمجموعة «عالية» و«ملايكا» أنها سعيدة لمشاركتها الأولى في هذا المعرض الذي يضم عددًا كبيرًا من المصممين الذين اجتمعوا في البحرين قائلة: هذه الزيارة الأولى لي للبحرين واستمتعت بهذه المشاركة لعرض تصاميمنا التي تتميز بالتطريزات اليدوية.
وأخبرتنا سوهاني التي تزاول تصميم الأزياء الهندية منذ 12 عامًا أنها فوجئت بهذا التنظيم الرائع، وأضافت أن هذه المرة الأولى التي تشارك فيها في البحرين، وأن هذه المشاركة إضافة جميلة حيث تلتقي مختلف التصاميم والأذواق تحت سقف واحد.
الجدير بالذكر أن هذا المعرض حظي بإعجاب زوّاره من الشخصيات البارزة في المجتمع الهندي والعربي ومحبي خطوط الأزياء الهندية والباكستانية.
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