والآن‭ ‬لن‭ ‬يلعبن‭ ‬حتى‭ ‬لأنديتهن‭ ‬عقب‭ ‬فشل‭ ‬المفاوضات‭ ‬الخاصة‭ ‬بشأن‭ ‬الرواتب‭. ‬وسيقام‭ ‬الإضراب‭ ‬خلال‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الحالية‭ ‬والمقبلة،‭ ‬حسبما‭ ‬أعلنت‭ ‬رابطة‭ ‬لاعبي‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الإسبانية‭. ‬وذكر‭ ‬بيان‭ ‬صدر‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭: ‬‮«‬نعتبر‭ ‬العرض‭ ‬الأخير‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬للسيدات‭ ‬غير‭ ‬مقبول‮»‬‭.‬

ورفضت‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬للسيدات‭ ‬تغيير‭ ‬عرضها‭ ‬الخاص‭ ‬بالحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للراتب‭ ‬السنوي‭ ‬البالغ‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬يورو‭ (‬21‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭) ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد،‭ ‬ولكن‭ ‬اللاعبات‭ ‬كن‭ ‬قد‭ ‬طالبن‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬23‭ ‬ألف‭ ‬يورو‭. ‬ومع‭ ‬ضمان‭ ‬وجود‭ ‬إيرادات‭ ‬كبيرة‭ ‬وصلت‭ ‬تقريبا‭ ‬إلى‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬لموسم‭ ‬2023‭/‬2024،‭ ‬ذكرت‭ ‬رابطة‭ ‬لاعبي‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الإسبانية‭ ‬أنه‭ ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬السهل‭ ‬على‭ ‬الأندية‭ ‬تمويل‭ ‬هذه‭ ‬الزيادة‭.‬

في‭ ‬السابق،‭ ‬وبالتحديد‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬تم‭ ‬تطبيق‭ ‬حد‭ ‬أدنى‭ ‬للراتب‭ ‬السنوي‭ ‬بمبلغ‭ ‬16‭ ‬ألف‭ ‬يورو‭. ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2020،‭ ‬دخلت‭ ‬اللاعبات‭ ‬في‭ ‬إضراب‭ ‬لإرغام‭ ‬الروابط‭ ‬والأندية‭ ‬على‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬جماعية‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬منح‭ ‬إجازة‭ ‬للأمومة‭. ‬وشاعت‭ ‬الفوضى‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬النسائية‭ ‬في‭ ‬إسبانيا‭ ‬عقب‭ ‬الأزمة‭ ‬التي‭ ‬حدثت‭ ‬أثناء‭ ‬حفل‭ ‬تسليم‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للمنتخب‭ ‬الإسباني‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭.‬



