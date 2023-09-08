إطلاق شعلة الألعاب الآسيوية بمشاركة آلاف الأشخاص

وقام‭ ‬اثنان‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬بإيقاد‭ ‬الشعلة‭ ‬المعدنية‭ ‬الأنيقة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تستعرضها‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬الوطنية‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭. ‬وتنطلق‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬في‭ ‬هانغجو،‭ ‬المدينة‭ ‬الواقعة‭ ‬شرقي‭ ‬الصين‭ ‬والشهيرة‭ ‬بمعابدها‭ ‬وقنواتها‭ ‬وجسورها‭ ‬الأنيقة‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭. ‬وكان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تستضيف‭ ‬هانغجو‭ ‬الألعاب‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬لكن‭ ‬تم‭ ‬تأجيلها‭ ‬بسبب‭ ‬قواعد‭ ‬الصين‭ ‬الصارمة‭ ‬الخاصة‭ ‬بالقضاء‭ ‬على‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬التخلي‭ ‬عنها‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭.‬

وستمر‭ ‬الشعلة‭ ‬عبر‭ ‬11‭ ‬مدينة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بمشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2000‭ ‬شخص،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تصل‭ ‬الى‭ ‬هانغجو‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬سبتمبر‭. ‬وكان‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬المشاركين‭ ‬أمس،‭ ‬وجميعهم‭ ‬يرتدون‭ ‬ملابس‭ ‬رياضية‭ ‬بيضاء‭ ‬مع‭ ‬حواف‭ ‬حمراء،‭ ‬البطل‭ ‬العالمي‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬السباحة‭ ‬ليو‭ ‬شيويجوان‭ ‬ودانيال‭ ‬تشانغ‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬العملاقة‭ ‬علي‭ ‬بابا‭ ‬ومقرها‭ ‬هانغجو‭.‬

وقالت‭ ‬شاو‭ ‬يان‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬سكان‭ ‬هانغجو‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬37‭ ‬عاما‭: ‬‮«‬كان‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬هنا‭ ‬عندما‭ ‬وصلنا‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬6‭:‬30‭ ‬صباحا‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬آمل‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬بسلاسة‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬لدينا‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الأنشطة‭ ‬في‭ ‬المستقبل‮»‬‭.‬

وجاء‭ ‬بعض‭ ‬الحشود‭ ‬الضخمة‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬أبعد،‭ ‬بينها‭ ‬بينغ،‭ ‬وهو‭ ‬سائح‭ ‬من‭ ‬مقاطعة‭ ‬هاينان‭ ‬في‭ ‬الجزيرة‭ ‬الجنوبية‭. ‬وقال‭ ‬بينغ‭ ‬الذي‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬العائلي‭ ‬فقط‭: ‬‮«‬شعرت‭ ‬بحماس‭ ‬شديد‭ ‬بعد‭ ‬مشاهدة‭ ‬الشعلة‮»‬،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬يظهر‭ ‬أن‭ ‬بلادنا‭ ‬قوية‭ ‬جدا‮»‬‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬هي‭ ‬النسخة‭ ‬الأكبر‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬بمشاركة‭ ‬12500‭ ‬رياضي‭ ‬ورياضية‭ ‬من‭ ‬45‭ ‬دولة‭ ‬ومنطقة‭.‬



