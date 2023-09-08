((بريف سي إف)) تسجل رقما قياسيا عالميا جديدا

منذ‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬‮«‬بريف‭ ‬سي‭ ‬إف‮»‬،‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬2016،‭ ‬سعت‭ ‬المنظمة‭ ‬دائمًا‭ ‬نحو‭ ‬السفر‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬لغاية‭ ‬إنشاء‭ ‬نظام‭ ‬مُستدام‭ ‬لهذه‭ ‬الرياضة‭ ‬يشمل‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭ ‬والمجتمعات‭. ‬تأسست‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتمتلك‭ ‬الآن‭ ‬أكبر‭ ‬حصة‭ ‬سوقية‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬وآسيا‭. ‬وأصبحت‭ ‬أيضًا‭ ‬الشركة‭ ‬الإعلامية‭ ‬الرياضية‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬والأكثر‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬استطاعت‮

«‬بريف‭ ‬سي‭ ‬إف‮»

‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬الترويج‭ ‬الأكثر‭ ‬عالمية‭ ‬في‭ ‬الفنون‭ ‬القتالية‭ ‬المختلطة،‭ ‬وقد‭ ‬حطمت‭ ‬الآن‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬العالمي‭ ‬رسميًا‭ ‬لأكثر‭ ‬الدول‭ ‬زيارةً‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬بكونها‭ ‬منظمة‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬البطولات‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة،‭ ‬بما‭ ‬يعدّ‭ ‬لحظة‭ ‬فخر‭ ‬للرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬وللمملكة‭ ‬أيضًا‭.‬

بين‭ ‬عامي‭ ‬2016‭ ‬و2017،‭ ‬استضافت‮

«‬بريف‭ ‬سي‭ ‬إف‮»

‬فعاليات‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والبرازيل‭ ‬والإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬والهند‭ ‬وكازاخستان‭ ‬والمكسيك،‭ ‬لتقدم‭ ‬نفسها‭ ‬كمنظمة‭ ‬عالمية‭ ‬في‭ ‬عامها‭ ‬الأول‭. ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬سافرت‭ ‬المنظمة‭ ‬الأكثر‭ ‬عالمية‭ ‬في‭ ‬الفنون‭ ‬القتالية‭ ‬المختلطة‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬دولة،‭ ‬نظمت‭ ‬خلالها‭ ‬12‭ ‬حدثاً،‭ ‬أي‭ ‬حدثاً‭ ‬واحداً‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬دولة‭. ‬وشمل‭ ‬ذلك‭ ‬تدشين‭ ‬علامتها‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ ‬وإندونيسيا‭ ‬وباكستان‭ ‬وكولومبيا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬صنعها‭ ‬للتاريخ‭ ‬في‭ ‬المغرب،‭ ‬حيث‭ ‬أصبحت‭ ‬أول‭ ‬منظمة‭ ‬عالمية‭ ‬تستضيف‭ ‬بطولةً‭ ‬في‭ ‬إفريقيا،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تنظيم‭ ‬أول‭ ‬حدث‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬2018،‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬إيرلندا‭. ‬أنهت‮

«‬بريف‭ ‬سي‭ ‬إف‮»

‬ذلك‭ ‬العام‭ ‬بثلاثة‭ ‬عروض‭ ‬مذهلة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬والهند‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭.‬

شهدت‭ ‬السنوات‭ ‬القليلة‭ ‬التالية‭ ‬استمرار‮

«‬بريف‭ ‬سي‭ ‬إف‮»

‬في‭ ‬توسعها‭ ‬السريع‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬مع‭ ‬ظهورها‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬الفلبين‭ ‬وإنجلترا‭ ‬ورومانيا‭ ‬وقيرغيزستان‭ ‬وسلوفينيا‭ ‬والسويد‭. ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬ركزت‭ ‬المنظمة‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬الفنون‭ ‬القتالية‭ ‬المختلطة‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬حيث‭ ‬استضافت‭ ‬عروضًا‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬وبيلاروسيا‭ ‬وإيطاليا‭ ‬وبولندا‭ ‬وصربيا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬استضافتها‭ ‬لعروض‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وكازاخستان‭. ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬واصلت‮

«‬بريف‭ ‬سي‭ ‬إف‮»

‬توسعها،‭ ‬حيث‭ ‬نظمت‭ ‬أول‭ ‬حدث‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬أقصى‭ ‬شرق‭ ‬آسيا،‭ ‬وتحديداً‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭. ‬كما‭ ‬عادت‭ ‬إلى‭ ‬أوروبا‭ ‬لتقديم‭ ‬أول‭ ‬عرض‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭.‬

طوال‭ ‬العام‭ ‬الحالي،‭ ‬عادت‮

«‬بريف‭ ‬سي‭ ‬إف‮»

‬إلى‭ ‬صربيا‭ ‬وسلوفينيا‭ ‬والبحرين‭ ‬وكولومبيا،‭ ‬وقد‭ ‬حطمت‭ ‬الآن‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬العالمي‭ ‬بأول‭ ‬عرض‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬في‭ ‬فرنسا،‭ ‬وهو‭ ‬إنجاز‭ ‬لم‭ ‬تحققه‭ ‬أي‭ ‬منظمة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬لتكون‮

«‬بريف‭ ‬سي‭ ‬إف‮»

‬هي‭ ‬التنظيم‭ ‬الأكثر‭ ‬عالمية‭ ‬في‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭.‬



