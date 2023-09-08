((بريف سي إف)) تسجل رقما قياسيا عالميا جديدا

((بريف سي إف)) تسجل رقما قياسيا عالميا جديدا
التاريخ
9/8/2023 7:10:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تأسست منظمة «بريف سي إف» تحت رؤية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وقد دخلت رسميًا كتب الأرقام القياسية من خلال تحقيق رقم تاريخي في حدثها الأخير. أصبحت فرنسا هي الدولة الـ29 التي تستضيف «بريف سي إف»، وذلك بعد تنظيم المنظمة لحدثها الـ74 في نانت في السابع من سبتمبر الماضي. وبذلك باتت منظمة
«بريف سي إف»
هي المنظمة الأولى والوحيدة التي تحقق هذا الرقم.
منذ النسخة الأولى من «بريف سي إف»، في سبتمبر 2016، سعت المنظمة دائمًا نحو السفر حول العالم لغاية إنشاء نظام مُستدام لهذه الرياضة يشمل جميع الدول والمجتمعات. تأسست المنظمة في مملكة البحرين، وتمتلك الآن أكبر حصة سوقية في أوروبا وآسيا. وأصبحت أيضًا الشركة الإعلامية الرياضية الأولى في الشرق الأوسط. والأكثر من ذلك، استطاعت
«بريف سي إف»
أن تصبح الترويج الأكثر عالمية في الفنون القتالية المختلطة، وقد حطمت الآن الرقم القياسي العالمي رسميًا لأكثر الدول زيارةً في العالم بكونها منظمة متخصصة في تنظيم البطولات في رياضة فنون القتال المختلطة، بما يعدّ لحظة فخر للرياضة البحرينية وللمملكة أيضًا.
بين عامي 2016 و2017، استضافت
«بريف سي إف»
فعاليات في البحرين والبرازيل والإمارات العربية المتحدة والهند وكازاخستان والمكسيك، لتقدم نفسها كمنظمة عالمية في عامها الأول. وفي عام 2018، سافرت المنظمة الأكثر عالمية في الفنون القتالية المختلطة إلى 12 دولة، نظمت خلالها 12 حدثاً، أي حدثاً واحداً في كل دولة. وشمل ذلك تدشين علامتها التجارية في الأردن وإندونيسيا وباكستان وكولومبيا، بالإضافة إلى صنعها للتاريخ في المغرب، حيث أصبحت أول منظمة عالمية تستضيف بطولةً في إفريقيا، فضلاً عن تنظيم أول حدث لها في أوروبا، في يونيو 2018، في شمال إيرلندا. أنهت
«بريف سي إف»
ذلك العام بثلاثة عروض مذهلة في جنوب إفريقيا والهند والمملكة العربية السعودية.
شهدت السنوات القليلة التالية استمرار
«بريف سي إف»
في توسعها السريع في جميع أنحاء العالم، مع ظهورها لأول مرة في الفلبين وإنجلترا ورومانيا وقيرغيزستان وسلوفينيا والسويد. في عام 2021، ركزت المنظمة على تطوير الفنون القتالية المختلطة في أوروبا، حيث استضافت عروضًا في روسيا وبيلاروسيا وإيطاليا وبولندا وصربيا، بالإضافة إلى استضافتها لعروض خاصة في البحرين وكازاخستان. في عام 2022، واصلت
«بريف سي إف»
توسعها، حيث نظمت أول حدث لها في أقصى شرق آسيا، وتحديداً في كوريا الجنوبية. كما عادت إلى أوروبا لتقديم أول عرض لها في ألمانيا.
طوال العام الحالي، عادت
«بريف سي إف»
إلى صربيا وسلوفينيا والبحرين وكولومبيا، وقد حطمت الآن الرقم القياسي العالمي بأول عرض لها على الإطلاق في فرنسا، وهو إنجاز لم تحققه أي منظمة أخرى في هذا المجال حتى اليوم لتكون
«بريف سي إف»
هي التنظيم الأكثر عالمية في فنون القتال المختلطة.
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