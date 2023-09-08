إصابة آسيوية تدهورت سيارتها على شارع الشيخ خليفة بن سلمان

كانت‭ ‬آسيوية‭ ‬تقود‭ ‬سيارتها‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬وفجأة‭ ‬فقدت‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬عجلة‭ ‬القيادة‭ ‬واصطدمت‭ ‬بالحاجز‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬انقلبت‭ ‬سيارتها،‭ ‬واصيبت‭ ‬بإصابات‭ ‬متفرقة‭ ‬وتم‭ ‬نقلها‭ ‬الى‭ ‬المستشفى‭ ‬بواسطة‭ ‬الاسعاف‭ ‬الوطني‭ ‬وتضررت‭ ‬السيارة‭ ‬بتلفيات‭ ‬كبيرة‭.‬

وقد‭ ‬حضرت‭ ‬فور‭ ‬وقوع‭ ‬الحادث‭ ‬شرطة‭ ‬المرور‭ ‬والدفاع‭ ‬المدني‭ ‬وتم‭ ‬اعادة‭ ‬السيارة‭ ‬الى‭ ‬وضعها‭ ‬الطبيعي‭ ‬وازاحتها‭ ‬من‭ ‬الشارع،‭ ‬وفتحت‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬التحقيق‭ ‬لمعرفة‭ ‬اسباب‭ ‬الحادث‭.‬