إصابة آسيوية تدهورت سيارتها على شارع الشيخ خليفة بن سلمان

إصابة آسيوية تدهورت سيارتها على شارع الشيخ خليفة بن سلمان
التاريخ
9/8/2023 7:10:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تعرضت آسيوية لإصابات متفرقة اثر تدهور سيارتها على شارع الشيخ خليفة بن سلمان مساء أمس الجمعة.
كانت آسيوية تقود سيارتها في الساعة التاسعة من مساء أمس على شارع الشيخ خليفة بن سلمان وفجأة فقدت السيطرة على عجلة القيادة واصطدمت بالحاجز ومن ثم انقلبت سيارتها، واصيبت بإصابات متفرقة وتم نقلها الى المستشفى بواسطة الاسعاف الوطني وتضررت السيارة بتلفيات كبيرة.
وقد حضرت فور وقوع الحادث شرطة المرور والدفاع المدني وتم اعادة السيارة الى وضعها الطبيعي وازاحتها من الشارع، وفتحت الجهات الرسمية التحقيق لمعرفة اسباب الحادث.
MENAFN08092023000055011008ID1107036301
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.