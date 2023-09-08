وفاة آسيوي أثناء عبوره شارع ((الشيخ جابر الأحمد الصباح))

وفاة آسيوي أثناء عبوره شارع ((الشيخ جابر الأحمد الصباح))
التاريخ
9/8/2023 7:10:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: عبدالأمير السلاطنة
لقي آسيوي مصرعه مساء أمس (الجمعة) عندما صدمته سيارة وهو يعبر شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح.كان قائد سيارة يقود سيارته على شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح في الساعة السادسة من مساء أمس وفوجئ بآسيوي يعبر الشارع وحاول تفاديه فلم يستطع فاصطدم به مما تسبب في اصابته بإصابات بليغة ادت الى وفاته.
وفور وقوع الحادث حضر عدد من سيارات شرطة النجدة وقام افرادها بتسهيل سير المركبات الى حين وصول شرطة المرور وتم رفع الجثة ونقلها الى مشرحة مجمع السلمانية الطبي، وفتحت الجهات الرسمية التحقيق لمعرفة اسباب الحادث.
ومن جهة اخرى ذكرت وزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي – تويتر (اكس): «وفاة آسيوي إثر اصطدام سيارة به على شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح باتجاه الرفاع بالقرب من منطقة العكر الشرقي، والجهات المختصة تباشر إجراءاتها في الموقع».
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