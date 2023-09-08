وفاة آسيوي أثناء عبوره شارع ((الشيخ جابر الأحمد الصباح))





لقي‭ ‬آسيوي‭ ‬مصرعه‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ (‬الجمعة‭) ‬عندما‭ ‬صدمته‭ ‬سيارة‭ ‬وهو‭ ‬يعبر‭ ‬شارع‭ ‬الشيخ‭ ‬جابر‭ ‬الأحمد‭ ‬الصباح‭.‬كان‭ ‬قائد‭ ‬سيارة‭ ‬يقود‭ ‬سيارته‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬الشيخ‭ ‬جابر‭ ‬الأحمد‭ ‬الصباح‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬وفوجئ‭ ‬بآسيوي‭ ‬يعبر‭ ‬الشارع‭ ‬وحاول‭ ‬تفاديه‭ ‬فلم‭ ‬يستطع‭ ‬فاصطدم‭ ‬به‭ ‬مما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬اصابته‭ ‬بإصابات‭ ‬بليغة‭ ‬ادت‭ ‬الى‭ ‬وفاته‭.‬

وفور‭ ‬وقوع‭ ‬الحادث‭ ‬حضر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬سيارات‭ ‬شرطة‭ ‬النجدة‭ ‬وقام‭ ‬افرادها‭ ‬بتسهيل‭ ‬سير‭ ‬المركبات‭ ‬الى‭ ‬حين‭ ‬وصول‭ ‬شرطة‭ ‬المرور‭ ‬وتم‭ ‬رفع‭ ‬الجثة‭ ‬ونقلها‭ ‬الى‭ ‬مشرحة‭ ‬مجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي،‭ ‬وفتحت‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬التحقيق‭ ‬لمعرفة‭ ‬اسباب‭ ‬الحادث‭.‬

ومن‭ ‬جهة‭ ‬اخرى‭ ‬ذكرت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬ – ‭ ‬تويتر‭ (‬اكس‭): ‬‮«‬وفاة‭ ‬آسيوي‭ ‬إثر‭ ‬اصطدام‭ ‬سيارة‭ ‬به‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬الشيخ‭ ‬جابر‭ ‬الأحمد‭ ‬الصباح‭ ‬باتجاه‭ ‬الرفاع‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬العكر‭ ‬الشرقي،‭ ‬والجهات‭ ‬المختصة‭ ‬تباشر‭ ‬إجراءاتها‭ ‬في‭ ‬الموقع‮»‬‭.‬