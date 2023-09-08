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أكثر من ألفي شخص يتظاهرون ضد النظام في محافظة السويداء السورية

9/8/2023 7:10:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بيروت‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تظاهر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألفي‭ ‬شخص‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬السويداء‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬سوريا‭ ‬استكمالاً‭ ‬لحراك‭ ‬مستمر‭ ‬منذ‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬بدأ‭ ‬احتجاجاً‭ ‬على‭ ‬تدهور‭ ‬الأوضاع‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وتطور‭ ‬للمطالبة‭ ‬بـ«إسقاط‭ ‬النظام‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬ناشطون‭. ‬وأعقبت‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬قرار‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬أغسطس‭ ‬رفع‭ ‬الدعم‭ ‬عن‭ ‬الوقود،‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬أزمة‭ ‬اقتصادية‭ ‬تخنق‭ ‬السوريين‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬عاماً‭ ‬من‭ ‬نزاع‭ ‬مدمر‭.

وانطلقت‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬في‭ ‬محافظتي‭ ‬درعا‭ ‬والسويداء‭ ‬الجنوبيتين‭ ‬لكن‭ ‬زخمها‭ ‬تواصل‭ ‬في‭ ‬السويداء‭ ‬ذات‭ ‬الغالبية‭ ‬الدرزية،‭ ‬والتي‭ ‬تشهد‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬تحركات‭ ‬متقطعة‭ ‬احتجاجاً‭ ‬على‭ ‬سوء‭ ‬الأوضاع‭ ‬المعيشية‭. ‬وأفاد‭ ‬أحد‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬التظاهرة‭ ‬المركزية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬السويداء‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬نحو‭ ‬ألفي‭ ‬شخص‭ ‬تظاهروا‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬الكرامة‭ ‬كما‭ ‬جرت‭ ‬العادة،‭ ‬يضاف‭ ‬إليهم‭ ‬مئات‭ ‬في‭ ‬قرى‭ ‬أخرى‭.

وعلى‭ ‬وقع‭ ‬الموسيقى‭ ‬هتف‭ ‬المتظاهرون‭ ‬‮«‬نريد‭ ‬حرية،‭ ‬بالرغم‭ ‬عنك‭ ‬يا‭ ‬بشار‭ (‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭)‬،‭ ‬نريد‭ ‬حرية‮»‬،‭ ‬حاملين‭ ‬الرايات‭ ‬الملونة‭ ‬التي‭ ‬ترمز‭ ‬إلى‭ ‬الطائفة‭ ‬الدرزية‭. ‬وتتراجع‭ ‬حدة‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬لانشغال‭ ‬المواطنين‭ ‬بأعمالهم‭ ‬وتوفير‭ ‬تكاليف‭ ‬النقل،‭ ‬وفق‭ ‬ناشطين،‭ ‬ويزداد‭ ‬زخمها‭ ‬أيام‭ ‬الجمعة‭ ‬بشكل‭ ‬يعيد‭ ‬إلى‭ ‬الأذهان‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2011‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتحول‭ ‬الى‭ ‬نزاع‭ ‬دامٍ‭ ‬مستمر‭ ‬الى‭ ‬اليوم‭. ‬

وقال‭ ‬ريان‭ ‬معروف‭ ‬من‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬السويداء‭ ‬24‮»‬‭ ‬المحلية،‭ ‬والمتواجد‭ ‬خارج‭ ‬سوريا،‭ ‬إن‭ ‬متظاهري‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬الكرامة‭ ‬أتوا‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬أنحاء‭ ‬المحافظة‭. ‬وخلال‭ ‬أيام‭ ‬الحراك،‭ ‬أقفل‭ ‬محتجون‭ ‬مكاتب‭ ‬تابعة‭ ‬لحزب‭ ‬البعث‭ ‬الحاكم،‭ ‬وفق‭ ‬ناشطين‭. ‬كما‭ ‬عمدوا‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭ ‬إلى‭ ‬تخريب‭ ‬صور‭ ‬للرئيس‭ ‬السابق‭ ‬حافظ‭ ‬الأسد‭.

ولمحافظة‭ ‬السويداء‭ ‬خصوصيتها،‭ ‬إذ‭ ‬أنه‭ ‬طيلة‭ ‬سنوات‭ ‬النزاع،‭ ‬تمكّن‭ ‬دروز‭ ‬سوريا‭ ‬الى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬تحييد‭ ‬أنفسهم‭ ‬عن‭ ‬تداعياته‭. ‬فلم‭ ‬يحملوا‭ ‬اجمالاً‭ ‬السلاح‭ ‬ضد‭ ‬النظام‭ ‬ولا‭ ‬انخرطوا‭ ‬في‭ ‬المعارضة‭ ‬باستثناء‭ ‬قلة‭. ‬وتخلف‭ ‬عشرات‭ ‬آلاف‭ ‬الشبان‭ ‬عن‭ ‬التجنيد‭ ‬الاجباري،‭ ‬مستعيضين‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬بحمل‭ ‬السلاح‭ ‬دفاعاً‭ ‬عن‭ ‬مناطقهم‭ ‬فقط،‭ ‬بينما‭ ‬غضّت‭ ‬دمشق‭ ‬النظر‭ ‬عنهم‭. ‬

وتتواجد‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬السويداء‭ ‬عبر‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرسمية،‭ ‬فيما‭ ‬ينتشر‭ ‬الجيش‭ ‬حالياً‭ ‬على‭ ‬حواجز‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬المحافظة‭. ‬ولذلك‭ ‬يرى‭ ‬ناشطون‭ ‬أن‭ ‬النظام‭ ‬لن‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬تحريك‭ ‬عناصره‭ ‬لقمع‭ ‬المحتجين‭ ‬في‭ ‬السويداء،‭ ‬الذين‭ ‬خرجوا‭ ‬بداية‭ ‬لرفع‭ ‬الصوت‭ ‬ضد‭ ‬تدهور‭ ‬الأوضاع‭ ‬المعيشية‭.

وبعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬عاماً‭ ‬من‭ ‬نزاع‭ ‬دام،‭ ‬تشهد‭ ‬سوريا‭ ‬أزمة‭ ‬اقتصادية‭ ‬خانقة،‭ ‬فاقمها‭ ‬زلزال‭ ‬مدمّر‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬والعقوبات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المفروضة‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الغربية،‭ ‬خسرت‭ ‬معها‭ ‬العملة‭ ‬المحلية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬99‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬قيمتها‭. ‬ولطالما‭ ‬اعتبرت‭ ‬دمشق‭ ‬العقوبات‭ ‬سبباً‭ ‬أساسياً‭ ‬للتدهور‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬اقتصادها‭. ‬وقد‭ ‬أودى‭ ‬النزاع‭
‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬وألحق‭ ‬دماراً‭ ‬هائلاً‭ ‬بالبنى‭ ‬التحتية‭ ‬وأدى‭ ‬إلى‭ ‬نزوح‭ ‬وتشريد‭ ‬ملايين‭ ‬السكان‭ ‬داخل‭ ‬البلاد‭ ‬وخارجها‭. ‬

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