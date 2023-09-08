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رئيس سابق للموساد يثير جدلا في إسرائيل بعد انتقاده ((الفصل العنصري)) في الضفة

9/8/2023 7:10:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) القدس‭ ‬المحتلة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬رحبت‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬بتصريحات‭ ‬للرئيس‭ ‬السابق‭ ‬لجهاز‭ ‬الموساد‭ ‬تامير‭ ‬باردو‭ ‬اعتبر‭ ‬فيها‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬تفرض‭ ‬نظام‭ ‬‮«‬فصل‭ ‬عنصري‮»‬‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة،‭ ‬وهي‭ ‬تعليقات‭ ‬أثارت‭ ‬انتقادات‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭. ‬وفي‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬أسوشييتد‭ ‬برس‮»‬‭ ‬الأمريكية‭ ‬نشرت‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬قال‭ ‬باردو‭: ‬‮«‬ثمة‭ ‬نظام‭ ‬فصل‭ ‬عنصري‭ ‬هنا‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬حديثه‭ ‬عن‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬التي‭ ‬تحتلها‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬حرب‭ ‬عام‭ ‬1967‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬عندما‭ ‬يتم‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬شعبين‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬واحدة‭ ‬وفق‭ ‬نظامين‭ ‬قانونيين‭ ‬مختلفين،‭ ‬فهذا‭ ‬نظام‭ ‬فصل‭ ‬عنصري‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬الذين‭ ‬يوقفهم‭ ‬الجيش‭ ‬أو‭ ‬أجهزة‭ ‬الأمن‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬يحالون‭ ‬الى‭ ‬محاكم‭ ‬عسكرية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬سكان‭ ‬المستوطنات‭ ‬التي‭ ‬تعتبرها‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬مخالفة‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬يُحالون‭ ‬أمام‭ ‬القضاء‭ ‬المدني‭. ‬

وتعدّ‭ ‬تصريحات‭ ‬باردو،‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الخارجية‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2011‭ ‬و2016،‭ ‬الانتقاد‭ ‬الأكثر‭ ‬وضوحا‭ ‬من‭ ‬مسؤول‭ ‬إسرائيلي‭ ‬كبير‭ ‬سابق‭ ‬لممارسات‭ ‬حكومته‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬بعد‭ ‬تصاعد‭ ‬حدّتها‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الائتلاف‭ ‬الحالي‭ ‬لبنيامين‭ ‬نتنياهو،‭ ‬والذي‭ ‬يعدّ‭ ‬الأكثر‭ ‬يمينية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭. ‬ورحّب‭ ‬المستشار‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬أحمد‭ ‬الديك‭ ‬بتصريحات‭ ‬باردو،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬مواقف‭ ‬مشابهة‭ ‬باتت‭ ‬تصدر‭ ‬عن‭ ‬‮«‬عدد‭ ‬متزايد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬الإسرائيليين‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬نأمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يعكس‭ ‬ذلك‭ ‬بداية‭ ‬صحوة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لدعم‭ ‬حقوق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬والضغط‭ ‬على‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬لإنهاء‭ ‬احتلالها‭ ‬للأراضي‭ ‬الفلسطينية‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬منظمة‭ ‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش،‭ ‬ومقرها‭ ‬نيويورك،‭ ‬انضمت‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬2021‭ ‬الى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المنظمات‭ ‬الحقوقية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والاسرائيلية‭ ‬بقرارها‭ ‬استخدام‭ ‬‮«‬الفصل‭ ‬العنصري‮»‬‭ ‬لوصف‭ ‬السياسات‭ ‬التي‭ ‬تمارسها‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬حيال‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬والمواطنين‭ ‬العرب‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وفي‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬اتهمت‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬الدولية‭ ‬اسرائيل‭ ‬بارتكاب‭ ‬‮«‬الفصل‭ ‬العنصري‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬ومعاملتهم‭ ‬على‭ ‬أنهم‭ ‬‮«‬مجموعة‭ ‬عرقية‭ ‬أدنى‮»‬‭. ‬ورفضت‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬لسان‭ ‬وزير‭ ‬خارجيتها‭ ‬في‭ ‬حينه‭ ‬يائير‭ ‬لبيد‭ ‬التقرير،‭ ‬معتبرة‭ ‬أنه‭ ‬يستشهد‭ ‬بـ«أكاذيب‭ ‬تنشرها‭ ‬منظمات‭ ‬إرهابية‮»‬‭. ‬برز‭ ‬باردو‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬السياسية‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الماضية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مواقفه‭ ‬المعارضة‭ ‬لمشروع‭ ‬التعديلات‭ ‬القضائية‭ ‬الذي‭ ‬يدفع‭ ‬به‭ ‬نتنياهو‭. ‬وأثار‭ ‬المشروع‭ ‬احتجاجات‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬في‭ ‬الداخل‭ ‬وانتقادات‭ ‬في‭ ‬الخارج‭. ‬

وتضاف‭ ‬تصريحات‭ ‬باردو‭ ‬الى‭ ‬تعليقات‭ ‬شبيهة‭ ‬أدلى‭ ‬بها‭ ‬مسؤولون‭ ‬ودبلوماسيون‭ ‬إسرائيليون‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬حذّروا‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬قد‭ ‬تصبح‭ ‬دولة‭ ‬فصل‭ ‬عنصري‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬واصلت‭ ‬ممارساتها‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭. ‬لكن‭ ‬ما‭ ‬قاله‭ ‬باردو‭ ‬كان‭ ‬الأوضح‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬انتقاد‭ ‬الإجراءات‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬ووسمها‭ ‬بـ«الفصل‭ ‬العنصري‮»‬،‭ ‬واستتبع‭ ‬ردود‭ ‬فعل‭ ‬حادة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬السياسي،‭ ‬وأيضا‭ ‬الهيكل‭ ‬الأمني‭ ‬والعسكري‭. ‬

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