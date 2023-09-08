بلدية المنطقة الشمالية تزيل 499 إعلانا مخالفا خلال شهري يوليو وأغسطس
التاريخ
9/8/2023 7:10:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشفت مدير عام بلدية المنطقة الشمالية المهندسة لمياء الفضالة عن أن البلدية أزالت 499 إعلانا مخالفا من المنطقة الشمالية خلال شهري يوليو وأغسطس، واتخذت الإجراءات القانونية وفرض الغرامات على الشركات المخالفة، وتنوعت الإعلانات المخالفة بين الإعلانات على أعمدة الانارة والإعلانات الكبيرة 6×4 والملصقات وخاصة الإعلانات الارشادية وإعلانات بيع المخططات وغيرها.
وقالت: «لقد أصبح لصق وتركيب الإعلانات بصورة مخالفة للقانون ظاهرة منتشرة من قبل البعض من التجار أو أصحاب المؤسسات أو حتى الافراد»، مشيرة إلى أنه «لا يمكن التهاون بالأنظمة والقوانين البلدية والتنظيمية، فهي أنظمة وقوانين وضعت من أجل الصالح العام، وعلى الجميع التقيد بها».
واعتبرت الفضالة أن ظاهرة الانتشار العشوائي للوحات الإعلانات والملصقات في الشوارع والمناطق أحد أشكال التلوث البصري، حيث زاد بشكل كبير عدد اللوحات الإعلانية المخالفة والملصقات الموزعة بشكل غير منتظم في الشوارع وعلى المباني والأعمدة، وهو ما انعكس سلباً على جمالية المناطق وصورتها الحضارية، وبناء عليه تهيب بلدية المنطقة الشمالية بالمعلنين الالتزام بالاشتراطات بحسب قانون الاعلانات والتعاون معها حفاظاً على جمالية البحرين.
وأوضحت الفضالة أن الوزارة قد نظمت عملية الترخيص للإعلانات وفقا لمعطيات قانون الإعلانات الصادر بالمرسوم رقم (14) لسنة 1973 وقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 والقرار رقم (23) لسنة 2005 بشأن تنظيم الإعلانات غير الدعائية.
وأضافت أن القوانين المنظمة للإعلانات قد حددت ضوابط واشتراطات ومعايير تنظيم الإعلانات من نواحي المضمون والموقع والمساحة والحجم والمواصفات الفنية وعدم التأثير على الحركة والسلامة المرورية، حيث يتم إصدار الترخيص من قبل الإدارة المختصة متضمناً الضوابط المشار إليها.
ودعت الفضالة أصحاب الإعلانات إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين في نشر إعلاناتهم، مشيرة إلى أن هناك بعض الإعلانات التي توضع بصورة غير قانونية ومن غير تراخيص تسبب خطورة عبر طريقة وضعها في الطرقات والشوارع العامة.
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