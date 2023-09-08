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بلدية المنطقة الشمالية تزيل 499 إعلانا مخالفا خلال شهري يوليو وأغسطس

9/8/2023 7:10:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشفت‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬المهندسة‭ ‬لمياء‭ ‬الفضالة‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬البلدية‭ ‬أزالت‭ ‬499‭ ‬إعلانا‭ ‬مخالفا‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬خلال‭ ‬شهري‭ ‬يوليو‭ ‬وأغسطس،‭ ‬واتخذت‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬وفرض‭ ‬الغرامات‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬المخالفة،‭ ‬وتنوعت‭ ‬الإعلانات‭ ‬المخالفة‭ ‬بين‭ ‬الإعلانات‭ ‬على‭ ‬أعمدة‭ ‬الانارة‭ ‬والإعلانات‭ ‬الكبيرة‭ ‬6×4‭ ‬والملصقات‭ ‬وخاصة‭ ‬الإعلانات‭ ‬الارشادية‭ ‬وإعلانات‭ ‬بيع‭ ‬المخططات‭ ‬وغيرها‭.‬

وقالت‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬أصبح‭ ‬لصق‭ ‬وتركيب‭ ‬الإعلانات‭ ‬بصورة‭ ‬مخالفة‭ ‬للقانون‭ ‬ظاهرة‭ ‬منتشرة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬البعض‭ ‬من‭ ‬التجار‭ ‬أو‭ ‬أصحاب‭ ‬المؤسسات‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬الافراد‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬التهاون‭ ‬بالأنظمة‭ ‬والقوانين‭ ‬البلدية‭ ‬والتنظيمية،‭ ‬فهي‭ ‬أنظمة‭ ‬وقوانين‭ ‬وضعت‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الصالح‭ ‬العام،‭ ‬وعلى‭ ‬الجميع‭ ‬التقيد‭ ‬بها‮»‬‭.‬

واعتبرت‭ ‬الفضالة‭ ‬أن‭ ‬ظاهرة‭ ‬الانتشار‭ ‬العشوائي‭ ‬للوحات‭ ‬الإعلانات‭ ‬والملصقات‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬والمناطق‭ ‬أحد‭ ‬أشكال‭ ‬التلوث‭ ‬البصري،‭ ‬حيث‭ ‬زاد‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬عدد‭ ‬اللوحات‭ ‬الإعلانية‭ ‬المخالفة‭ ‬والملصقات‭ ‬الموزعة‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬منتظم‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬وعلى‭ ‬المباني‭ ‬والأعمدة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬انعكس‭ ‬سلباً‭ ‬على‭ ‬جمالية‭ ‬المناطق‭ ‬وصورتها‭ ‬الحضارية،‭ ‬وبناء‭ ‬عليه‭ ‬تهيب‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬بالمعلنين‭ ‬الالتزام‭ ‬بالاشتراطات‭ ‬بحسب‭ ‬قانون‭ ‬الاعلانات‭ ‬والتعاون‭ ‬معها‭ ‬حفاظاً‭ ‬على‭ ‬جمالية‭ ‬البحرين‭.‬

وأوضحت‭ ‬الفضالة‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬قد‭ ‬نظمت‭ ‬عملية‭ ‬الترخيص‭ ‬للإعلانات‭ ‬وفقا‭ ‬لمعطيات‭ ‬قانون‭ ‬الإعلانات‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬رقم‭ (‬14‭) ‬لسنة‭ ‬1973‭ ‬وقانون‭ ‬البلديات‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬35‭) ‬لسنة‭ ‬2001‭ ‬والقرار‭ ‬رقم‭ (‬23‭) ‬لسنة‭ ‬2005‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬الإعلانات‭ ‬غير‭ ‬الدعائية‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬القوانين‭ ‬المنظمة‭ ‬للإعلانات‭ ‬قد‭ ‬حددت‭ ‬ضوابط‭ ‬واشتراطات‭ ‬ومعايير‭ ‬تنظيم‭ ‬الإعلانات‭ ‬من‭ ‬نواحي‭ ‬المضمون‭ ‬والموقع‭ ‬والمساحة‭ ‬والحجم‭ ‬والمواصفات‭ ‬الفنية‭ ‬وعدم‭ ‬التأثير‭ ‬على‭ ‬الحركة‭ ‬والسلامة‭ ‬المرورية،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬إصدار‭ ‬الترخيص‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الإدارة‭ ‬المختصة‭ ‬متضمناً‭ ‬الضوابط‭ ‬المشار‭ ‬إليها‭.‬

ودعت‭ ‬الفضالة‭ ‬أصحاب‭ ‬الإعلانات‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬الالتزام‭ ‬بالأنظمة‭ ‬والقوانين‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬إعلاناتهم،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬الإعلانات‭ ‬التي‭ ‬توضع‭ ‬بصورة‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭ ‬ومن‭ ‬غير‭ ‬تراخيص‭ ‬تسبب‭ ‬خطورة‭ ‬عبر‭ ‬طريقة‭ ‬وضعها‭ ‬في‭ ‬الطرقات‭ ‬والشوارع‭ ‬العامة‭.‬

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