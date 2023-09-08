كما‭ ‬استمعت‭ ‬الانصاري‭ ‬إلى‭ ‬تصورات‭ ‬أعضاء‭ ‬المكتب‭ ‬لتطوير‭ ‬العمل‭ ‬وتعزيز‭ ‬الأداء‭ ‬وتحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬المرجوة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برامج‭ ‬جديدة‭ ‬تنسجم‭ ‬مع‭ ‬أولويات‭ ‬عمل‭ ‬المجلس‭ ‬وتدعم‭ ‬تنفيذ‭ ‬برامجه،‭ ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬تلك‭ ‬الأفكار‭ ‬تخصيص‭ ‬أسبوع‭ ‬للاحتفاء‭ ‬بمرور‭ ‬20‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬تأسيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشباب‭. ‬

وجرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬منح‭ ‬السيدة‭ ‬أمينة‭ ‬الموالي‭ ‬شهادة‭ ‬‮«‬العضو‭ ‬المثالي‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬تقديراً‭ ‬لجهودها‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬حساب‭ ‬اللجنة‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬ورفع‭ ‬نسبة‭ ‬تفاعل‭ ‬الجمهور‭ ‬المستهدف‭ ‬مع‭ ‬تلك‭ ‬المواقع،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تكريم‭ ‬الحضور‭ ‬بمناسبة‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬تنفيذ‭ ‬خطة‭ ‬العمل‭ ‬للموسم‭ ‬المنتهي‭. ‬

وأعرب‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الاجتماع‭ ‬عن‭ ‬شكرهم‭ ‬وتقديرهم‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬على‭ ‬إتاحته‭ ‬لهم‭ ‬فرصة‭ ‬الانضمام‭ ‬للجنة‭ ‬الشباب،‭ ‬وتوفير‭ ‬كل‭ ‬الدعم‭ ‬والتسهيلات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬أفكارهم‭ ‬ومبادراتهم‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع،‭ ‬مع‭ ‬تطلعهم‭ ‬لتقديم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬لتحقق‭ ‬اللجنة‭ ‬أهدافها‭ ‬المرجوة‭.‬