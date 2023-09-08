الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة تبحث سبل تطوير عمل لجنة ((شباب المجلس))
التاريخ
9/8/2023 7:10:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) التقت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، بمقر مركز ريادات، بأعضاء المكتب التنفيذي للجنة الشباب بالمجلس، وذلك بمناسبة الانتهاء من تنفيذ سلسلة من البرامج والفعاليات المعدة من قبلهم، مشيدة بما بذلوه طوال فترة العمل الماضية من جهود تطوعية نشطة لتفعيل دور اللجنة التي أنشئت في العام 2003 بتوجيهات كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، للعناية بالشباب وإعدادهم اعداداً صحيحاً كقادة في مجال العمل الاجتماعي، وبما يؤهلهم للإسهام الفاعل في تطوير خطط عمل المجلس الموجهة لاستدامة تقدم المرأة في التنمية الوطنية.
كما استمعت الانصاري إلى تصورات أعضاء المكتب لتطوير العمل وتعزيز الأداء وتحقيق النتائج المرجوة من خلال برامج جديدة تنسجم مع أولويات عمل المجلس وتدعم تنفيذ برامجه، ومن بين تلك الأفكار تخصيص أسبوع للاحتفاء بمرور 20 عاما على تأسيس لجنة الشباب.
وجرى خلال اللقاء منح السيدة أمينة الموالي شهادة «العضو المثالي» وذلك تقديراً لجهودها في إدارة حساب اللجنة على مواقع التواصل الاجتماعي، ورفع نسبة تفاعل الجمهور المستهدف مع تلك المواقع، إلى جانب تكريم الحضور بمناسبة الانتهاء من تنفيذ خطة العمل للموسم المنتهي.
وأعرب أعضاء اللجنة في ختام الاجتماع عن شكرهم وتقديرهم للمجلس الأعلى للمرأة على إتاحته لهم فرصة الانضمام للجنة الشباب، وتوفير كل الدعم والتسهيلات اللازمة لتنفيذ أفكارهم ومبادراتهم على أرض الواقع، مع تطلعهم لتقديم المزيد من الجهود لتحقق اللجنة أهدافها المرجوة.
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