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الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة تبحث سبل تطوير عمل لجنة ((شباب المجلس))

9/8/2023 7:10:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) التقت‭ ‬هالة‭ ‬الأنصاري‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬بمقر‭ ‬مركز‭ ‬ريادات،‭ ‬بأعضاء‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬للجنة‭ ‬الشباب‭ ‬بالمجلس،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬تنفيذ‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬والفعاليات‭ ‬المعدة‭ ‬من‭ ‬قبلهم،‭ ‬مشيدة‭ ‬بما‭ ‬بذلوه‭ ‬طوال‭ ‬فترة‭ ‬العمل‭ ‬الماضية‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬تطوعية‭ ‬نشطة‭ ‬لتفعيل‭ ‬دور‭ ‬اللجنة‭ ‬التي‭ ‬أنشئت‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2003‭ ‬بتوجيهات‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المفدى‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬للعناية‭ ‬بالشباب‭ ‬وإعدادهم‭ ‬اعداداً‭ ‬صحيحاً‭ ‬كقادة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وبما‭ ‬يؤهلهم‭ ‬للإسهام‭ ‬الفاعل‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬خطط‭ ‬عمل‭ ‬المجلس‭ ‬الموجهة‭ ‬لاستدامة‭ ‬تقدم‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الوطنية‭. ‬

كما‭ ‬استمعت‭ ‬الانصاري‭ ‬إلى‭ ‬تصورات‭ ‬أعضاء‭ ‬المكتب‭ ‬لتطوير‭ ‬العمل‭ ‬وتعزيز‭ ‬الأداء‭ ‬وتحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬المرجوة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برامج‭ ‬جديدة‭ ‬تنسجم‭ ‬مع‭ ‬أولويات‭ ‬عمل‭ ‬المجلس‭ ‬وتدعم‭ ‬تنفيذ‭ ‬برامجه،‭ ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬تلك‭ ‬الأفكار‭ ‬تخصيص‭ ‬أسبوع‭ ‬للاحتفاء‭ ‬بمرور‭ ‬20‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬تأسيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشباب‭. ‬

وجرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬منح‭ ‬السيدة‭ ‬أمينة‭ ‬الموالي‭ ‬شهادة‭ ‬‮«‬العضو‭ ‬المثالي‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬تقديراً‭ ‬لجهودها‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬حساب‭ ‬اللجنة‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬ورفع‭ ‬نسبة‭ ‬تفاعل‭ ‬الجمهور‭ ‬المستهدف‭ ‬مع‭ ‬تلك‭ ‬المواقع،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تكريم‭ ‬الحضور‭ ‬بمناسبة‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬تنفيذ‭ ‬خطة‭ ‬العمل‭ ‬للموسم‭ ‬المنتهي‭. ‬

وأعرب‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الاجتماع‭ ‬عن‭ ‬شكرهم‭ ‬وتقديرهم‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬على‭ ‬إتاحته‭ ‬لهم‭ ‬فرصة‭ ‬الانضمام‭ ‬للجنة‭ ‬الشباب،‭ ‬وتوفير‭ ‬كل‭ ‬الدعم‭ ‬والتسهيلات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬أفكارهم‭ ‬ومبادراتهم‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع،‭ ‬مع‭ ‬تطلعهم‭ ‬لتقديم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬لتحقق‭ ‬اللجنة‭ ‬أهدافها‭ ‬المرجوة‭.‬

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