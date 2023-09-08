Saturday, 09 September 2023 04:23 GMT

سفير البحرين لدى البرازيل يحضر العرض العسكري بمناسبة الذكرى الثالثة بعد المائة لاستقلال البرازيل

9/8/2023 7:10:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بدعوة‭ ‬من‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬لويس‭ ‬ايناسيو‭ ‬لولا‭ ‬دا‭ ‬سيلفا‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬البرازيل‭ ‬الاتحادية،‭ ‬حضر‭ ‬بدر‭ ‬عباس‭ ‬الحليبي‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬جمهورية‭ ‬البرازيل‭ ‬الاتحادية‭ ‬العرض‭ ‬العسكري،‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الاتحادية‭ ‬بمناسبة‭ ‬الذكرى‭ ‬الثالثة‭ ‬بعد‭ ‬المائة‭ ‬لاستقلال‭ ‬جمهورية‭ ‬البرازيل‭ ‬الاتحادية‭. ‬وقد‭ ‬نقل‭ ‬السفير‭ ‬خالص‭ ‬تهاني‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وتهاني‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬إلى‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬البرازيلي،‭ ‬وتمنياتهما‭ ‬لفخامته‭ ‬موفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة،‭ ‬وللشعب‭ ‬البرازيلي‭ ‬الصديق‭ ‬دوام‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬

MENAFN08092023000055011008ID1107036292

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث