سفير البحرين لدى البرازيل يحضر العرض العسكري بمناسبة الذكرى الثالثة بعد المائة لاستقلال البرازيل
التاريخ
9/8/2023 7:10:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بدعوة من فخامة الرئيس لويس ايناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، حضر بدر عباس الحليبي سفير مملكة البحرين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية العرض العسكري، الذي أقيم في العاصمة الاتحادية بمناسبة الذكرى الثالثة بعد المائة لاستقلال جمهورية البرازيل الاتحادية. وقد نقل السفير خالص تهاني حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتهاني صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى فخامة الرئيس البرازيلي، وتمنياتهما لفخامته موفور الصحة والسعادة، وللشعب البرازيلي الصديق دوام التقدم والازدهار.
MENAFN08092023000055011008ID1107036292
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.