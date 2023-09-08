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مطالبة بلدية بتزويد الحافلات المدرسية بكاميرات مراقبة

9/8/2023 7:10:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) دعا‭ ‬ممثل‭ ‬الدائرة‭ ‬الثانية‭ ‬بمجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الشمالية‭ ‬باسم‭ ‬علي‭ ‬أبو‭ ‬إدريس‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬كاميرات‭ ‬مراقبة‭ ‬داخل‭ ‬حافلات‭ ‬المدارس‭ ‬أسوة‭ ‬بحافلات‭ ‬النقل‭ ‬العام‭ ‬المزودة‭ ‬بنظام‭ ‬مراقبة‭ ‬يمكّن‭ ‬السائقين‭ ‬من‭ ‬تتبع‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬داخل‭ ‬الحافلة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يجعل‭ ‬السائق‭ ‬ملمّ‭ ‬بما‭ ‬يحدث‭ ‬داخل‭ ‬الحافلة،‭ ‬كما‭ ‬طالب‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬بتزويد‭ ‬الحافلات‭ ‬بمشرفين‭ ‬ومشرفات‭ ‬لمراقبة‭ ‬الحافلة‭. ‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬يشهده‭ ‬واقعنا‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬من‭ ‬حوادث‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬الحافلات‭ ‬المدرسية‭ ‬وبخاصة‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬منها‭ ‬بحالات‭ ‬نسيان‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬الحافلات‭ ‬يجعلنا‭ ‬نقف‭ ‬لنطرح‭ ‬حلولا،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جهات‭ ‬الاختصاص‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬السلامة‭ ‬الوقائية‭ ‬للطلبة‭ ‬جهود‭ ‬تشكر‭ ‬عليها‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن،‭ ‬ولكن‭ ‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬طرح‭ ‬معالجات‭ ‬جديدة‭ ‬لضمان‭ ‬سلامة‭ ‬جميع‭ ‬الطلبة‭ ‬والطالبات‭.‬

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