مطالبة بلدية بتزويد الحافلات المدرسية بكاميرات مراقبة

وقال‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬يشهده‭ ‬واقعنا‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬من‭ ‬حوادث‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬الحافلات‭ ‬المدرسية‭ ‬وبخاصة‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬منها‭ ‬بحالات‭ ‬نسيان‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬الحافلات‭ ‬يجعلنا‭ ‬نقف‭ ‬لنطرح‭ ‬حلولا،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جهات‭ ‬الاختصاص‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬السلامة‭ ‬الوقائية‭ ‬للطلبة‭ ‬جهود‭ ‬تشكر‭ ‬عليها‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن،‭ ‬ولكن‭ ‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬طرح‭ ‬معالجات‭ ‬جديدة‭ ‬لضمان‭ ‬سلامة‭ ‬جميع‭ ‬الطلبة‭ ‬والطالبات‭.‬

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