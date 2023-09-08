مطالبة بلدية بتزويد الحافلات المدرسية بكاميرات مراقبة
التاريخ
9/8/2023 7:10:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) دعا ممثل الدائرة الثانية بمجلس بلدي الشمالية باسم علي أبو إدريس إلى وضع كاميرات مراقبة داخل حافلات المدارس أسوة بحافلات النقل العام المزودة بنظام مراقبة يمكّن السائقين من تتبع ما يحدث داخل الحافلة، الأمر الذي يجعل السائق ملمّ بما يحدث داخل الحافلة، كما طالب إضافةً إلى ذلك بتزويد الحافلات بمشرفين ومشرفات لمراقبة الحافلة.
وقال إن ما يشهده واقعنا مع بدء العام الدراسي من حوادث الطلبة في الحافلات المدرسية وبخاصة ما يتعلق منها بحالات نسيان الأطفال في الحافلات يجعلنا نقف لنطرح حلولا، موضحا أن الجهود المبذولة من قبل جهات الاختصاص في تعزيز السلامة الوقائية للطلبة جهود تشكر عليها الجهات المعنية بهذا الشأن، ولكن نحتاج إلى طرح معالجات جديدة لضمان سلامة جميع الطلبة والطالبات.
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