



دعت‭ ‬جمعية‭ ‬حقوقية‭ ‬بحرينية‭ ‬إلى‭ ‬بسط‭ ‬رقابة‭ ‬من‭ ‬الخُبراء‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬وتفعيل‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬في‭ ‬مراقبة‭ ‬التطور‭ ‬الحضري‭ ‬وتأثيره‭ ‬على‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬آمنة‭ ‬وصحية‭ ‬وخالية‭ ‬من‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‭ ‬ووصول‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬الحياد‭ ‬الصفري‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2060،‭ ‬وأوصت‭ ‬باستحداث‭ ‬لجنة‭ ‬مستقلة‭ ‬معنية‭ ‬برصد‭ ‬معدل‭ ‬التطور‭ ‬الحضري،‭ ‬ومدى‭ ‬تأثيره‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬الزراعية‭ ‬والبحرية‭ ‬وغيرها؛‭ ‬أي‭ ‬كأن‭ ‬تكون‭ ‬حلقة‭ ‬وصلٍ‭ ‬بالجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بهذا‭ ‬المجال،‭ ‬لتسخر‭ ‬جميع‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬وتطلعات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بشأن‭ ‬تنفيذ‭ ‬الخطة‭ ‬الحضرية‭ ‬الجديدة‭ ‬ NUA ‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬ورقة‭ ‬بحثية‭

‬د‭. ‬انتصار‭ ‬البناء‭

‬عضو‭ ‬جمعية‭ ‬مبادئ‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬تم‭ ‬تقديمها‭ ‬للمؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬‮«‬تأثير‭ ‬النشاط‭ ‬البشري‭ ‬على‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬صحية‭ ‬وملائمة‭.. ‬الممارسات‭ ‬والتحديات‭ ‬والحلول‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬نظمته‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بمشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬









أكدت‭

‬جمعية‭ ‬مبادئ‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬‮«‬حاصلة‭ ‬على‭ ‬الصفة‭ ‬الاستشارية‭ ‬من‭ ‬المجلس‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬للأُمم‭ ‬المتحدة‮»‬‭ ‬أن‭ ‬للخبراء‭ ‬دوراً‭ ‬بارزاً‭ ‬وفعالاً‭ ‬في‭ ‬رصد‭ ‬التطور‭ ‬والاتساع‭ ‬الحضري،‭ ‬والرقابة‭ ‬على‭ ‬مؤشرات‭ ‬ارتفاع‭ ‬نسب‭ ‬التلوث،‭ ‬وتقييم‭ ‬مدى‭ ‬تأثيره‭ ‬على‭ ‬حق‭ ‬الانسان‭ ‬في‭ ‬العيش‭ ‬ببيئة‭ ‬صحية‭ ‬آمنة،‭ ‬اذ‭ ‬تحرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تعيين‭ ‬أفضل‭ ‬الخبراء‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تتواصل‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬والدولية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬المباشرة‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬التقرير‭ ‬الوطني‭ ‬الخاص‭ ‬بها‭

‬والتي‭ ‬عملت‭ ‬بشكل‭ ‬دائم‭ ‬ومستمر‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬والمشورة‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬المعنيين‭ ‬بالخطة‭ ‬الحضرية‭ ‬الجديدة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬ورقة‭ ‬بحثية‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬دور‭ ‬الخُبراء‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬مراقبة‭ ‬التطور‭ ‬الحضري‭ ‬وتأثيره‭ ‬على‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬البيئة‮»‬‭ ‬تم‭ ‬تقديمها‭ ‬للمؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬‮«‬تأثير‭ ‬النشاط‭ ‬البشري‭ ‬على‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬صحية‭ ‬وملائمة‭ ‬الممارسات‭ ‬والتحديات‭ ‬والحلول‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬نظمته‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بمشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬

وأشارت‭ ‬د‭. ‬انتصار‭ ‬البناء‭ ‬عضو‭ ‬الجمعية‭

‬إلى‭

‬أن‭ ‬مشاركة‭ ‬الخبراء‭ ‬في‭ ‬التقرير‭ ‬المُقدم‭ ‬من‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬اشتمل‭ ‬على‭ ‬رصد‭ ‬التطور‭ ‬الحضري‭ ‬ومدى‭ ‬اتساعه‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬زمنية‭ ‬يتم‭ ‬تحديدها‭ ‬مسبقاً‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬دراسات‭ ‬دقيقة،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يقوم‭ ‬الخبراء‭ ‬بالتواصل‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المرتبطة‭ ‬ارتباطاً‭ ‬لا‭ ‬يقبل‭ ‬التجزئة‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بمسألة‭ ‬التوسع‭ ‬الحضري،‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بالإسكان‭ ‬والتطوير‭ ‬العمراني‭ ‬والمجالس‭ ‬البلدية‭ ‬وغيرها،‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬البيانات‭ ‬الدقيقة‭ ‬والكافية،‭ ‬ليتسنى‭ ‬للخبراء‭ ‬إعداد‭ ‬التقارير‭ ‬الشاملة‭ ‬لعملية‭ ‬الرصد‭ ‬والرقابة‭ ‬على‭ ‬التوسع‭ ‬الحضري‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يسبب‭ ‬الضرر‭ ‬أو‭ ‬يكون‭ ‬حائلاً‭ ‬بين‭ ‬الإنسان‭ ‬وحقه‭ ‬في‭ ‬العيش‭ ‬ببيئة‭ ‬آمنة‭ ‬صحياً‭ ‬وخالية‭ ‬من‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‭.‬

ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬جهود‭ ‬الخبراء‭ ‬في‭ ‬اعداد‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬التقارير‭ ‬وتثمر‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬التوسع‭ ‬الحضري‭ ‬الجائر،‭ ‬كون‭ ‬النتائج‭ ‬التي‭ ‬يتوصل‭ ‬إليها‭ ‬هؤلاء‭ ‬الخبراء‭ ‬تُبين‭ ‬ما‭ ‬ان‭ ‬كانت‭ ‬الدولة‭ ‬المعنية‭ ‬قد‭ ‬دخلت‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬الخطر‭ ‬بسبب‭ ‬التوسع‭ ‬الحضري،‭ ‬أم‭ ‬انها‭ ‬مازالت‭ ‬تُوازن‭ ‬بين‭ ‬النفع‭ ‬من‭ ‬التوسع‭ ‬الحضري‭ ‬وبين‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬بيئة‭ ‬آمنة‭ ‬صحياً‭ ‬لأفراد‭ ‬مجتمعها‭.‬

اما‭ ‬بالنسبة‭ ‬لمؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬قالت‭ ‬إن‭ ‬دورهم‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬أهمية‭ ‬عن‭ ‬دور‭ ‬الخُبراء‭ ‬في‭ ‬مراقبة‭ ‬ورصد‭ ‬حالات‭ ‬التوسع‭ ‬الحضري‭ ‬ومدى‭ ‬تأثيره‭ ‬على‭ ‬حق‭ ‬الانسان‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬صحية‭ ‬ونظيفة،‭ ‬كون‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬شريك‭ ‬استراتيجي‭ ‬لمبادرات‭ ‬المملكة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتنفيذ‭ ‬الخطة‭ ‬الحضرية‭ ‬الجديدة،‭ ‬وكون‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬معنية‭ ‬بحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬اذ‭ ‬تعمل‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬على‭ ‬اعداد‭ ‬الدراسات‭ ‬اللازمة‭ ‬والمعنية‭ ‬بالتوسع‭ ‬الحضّري‭ ‬ومدى‭ ‬تأثيره‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬العموم‭ ‬وتأثيره‭ ‬على‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬البيئة‭ ‬بشكل‭ ‬خاص،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭

‬ان‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬تحافظ‭ ‬على‭ ‬علاقات‭ ‬وثيقة‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تزويد‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬بالبيانات‭ ‬الدقيقة‭ ‬والضرورية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬ليتسنى‭ ‬للمؤسسات‭ ‬عمل‭ ‬الدراسات‭ ‬الواضحة‭ ‬والدقيقة‭ ‬والمُنتجة،‭ ‬تمهيداً‭ ‬لنشر‭ ‬التقارير‭ ‬الخاصة‭ ‬والموازية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إطلاق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬رصد‭ ‬التوسع‭ ‬الحضري‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬الكوادر‭ ‬المعنية‭ ‬بهذه‭ ‬المسألة‭.‬

وتابعت‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬تقوم‭ ‬أيضاً‭ ‬بنشر‭ ‬هذه‭ ‬التقارير‭ ‬واعداد‭ ‬المقالات‭ ‬المعنية‭ ‬وتقوم‭ ‬بنشرها‭ ‬غالباً‭ ‬على‭ ‬المواقع‭ ‬الإلكترونية‭ ‬لكل‭ ‬مؤسسة‭ ‬على‭ ‬حِدة،‭

‬وتُدعم‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬بعمل‭ ‬الاستبيانات‭ ‬وتوجيهها‭ ‬للأفراد‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬وغيرها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عمل‭ ‬المقابلات‭ ‬المدنية‭ ‬لاستطلاع‭ ‬العوامل‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬التأثير‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬التوسع‭ ‬الحضري‭ ‬سواءً‭ ‬بالإيجاب‭ ‬أو‭ ‬بالسلب،‭ ‬وتعمل‭ ‬على‭ ‬إيجاد‭ ‬الحلول‭ ‬المناسبة‭ ‬التي‭ ‬توازن‭ ‬بين‭ ‬مسألة‭ ‬التوسع‭ ‬الحضري‭ ‬لما‭ ‬يستجد‭ ‬من‭ ‬متطلبات‭ ‬في‭ ‬عصرنا‭ ‬الحالي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ضمان‭ ‬تمتع‭ ‬الإنسان‭ ‬بحقه‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬آمنة‭ ‬صحياً‭ ‬ونظيفة‭.‬

وشددت‭ ‬على‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬تبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬والدراسات‭ ‬والبيانات‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحقوقية‭ ‬البيئية‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬المجاورة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حماية‭ ‬شاملة‭ ‬للبيئة،‭ ‬والإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬خطر‭ ‬قد‭ ‬يهدد‭ ‬البيئات‭ ‬المجاورة،‭ ‬ويمكن‭ ‬تلافي‭ ‬انتشاره‭ ‬وتوسعه‭.‬

وأكدت‭ ‬د‭. ‬انتصار‭ ‬البناء‭ ‬أن‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لسيدي‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المُعظَم‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وولي‭ ‬عهده‭ ‬ورئيس‭ ‬وزرائه‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رؤية‭ ‬ثاقبة‭ ‬بشأن‭ ‬التوسع‭ ‬الحَضري،‭ ‬حيث‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬إنشاء‭ ‬وتنظيم‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬ووضع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬المستقبلية‭ ‬للبيئة‭ ‬وللتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومتابعة‭ ‬تنفيذها‭ ‬مع‭ ‬الوزارات‭ ‬والهيئات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬تكون‭ ‬قرارات‭ ‬المجلس‭ ‬نافذة‭ ‬وملزمة‭ ‬لكافة‭ ‬الجهات‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬الوزارات‭ ‬والهيئات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬وغيرها،‭ ‬وعلى‭ ‬تلك‭ ‬الجهات‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتنفيذها‭.‬

وتم‭ ‬استحداث‭ ‬اللجنة‭ ‬العُليا‭ ‬للتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬كفالة‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬التخطيط‭ ‬العُمراني،‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وضمان‭ ‬التطوير‭ ‬المُستدام‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التنمية‭ ‬العمرانية،‭ ‬ويكون‭ ‬للجنة‭ ‬كافة‭ ‬الصلاحيات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهدافها،‭ ‬وتم‭ ‬اعتماد‭ ‬المخطط‭ ‬الهيكلي‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والذي‭ ‬احتوى‭ ‬التصور‭ ‬المُستقبلي‭ ‬للشكل‭ ‬الجغرافي‭ ‬لخريطة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بما‭ ‬يكفل‭ ‬التوسع‭ ‬الحضري‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يخل‭ ‬بحق‭ ‬الانسان‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬بيئة‭ ‬مادية‭ ‬وبيولوجية‭ ‬صحية‭ ‬آمنة‭.‬

ودعت‭ ‬إلى‭ ‬بسط‭ ‬الرقابة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الخُبراء‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬وتفعيل‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬في‭ ‬مراقبة‭ ‬التطور‭ ‬الحضري‭ ‬وتأثيره‭ ‬على‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬آمنة‭ ‬وصحية‭ ‬وخالية‭ ‬من‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‭ ‬ووصول‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للحياد‭ ‬الصفري‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2060،‭ ‬وأوصت‭ ‬باستحداث‭ ‬لجنة‭ ‬مستقلة‭ ‬معنية‭ ‬برصد‭ ‬معدل‭ ‬التطور‭ ‬الحضري،‭ ‬ومدى‭ ‬تأثيره‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬الزراعية‭ ‬والبحرية‭ ‬وغيرها،‭ ‬أي‭ ‬كأن‭ ‬تكون‭ ‬حلقة‭ ‬وصلٍ‭ ‬بالجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بهذا‭ ‬المجال،‭ ‬لتسخر‭ ‬جميع‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬وتطلعات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بشأن‭ ‬تنفيذ‭ ‬الخطة‭ ‬الحضرية‭ ‬الجديدة‭ ‬ NUA ‭.‬

كما‭ ‬أوصت‭ ‬بدعم‭ ‬وتوفير‭ ‬الإمكانيات‭ ‬والامدادات‭ ‬المالية‭ ‬اللازمة‭ ‬لمؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬تطوير‭ ‬المخرجات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بعملية‭ ‬التطور‭ ‬الحضري‭ ‬وتأثيره‭ ‬على‭ ‬حق‭ ‬الانسان‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬صحية‭ ‬آمنة‭ ‬وسليمة،‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬النتائج‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬وبين‭ ‬الشُركاء‭ ‬الاستراتيجيين‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬الخُطط‭ ‬المُشتركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

وشددت‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬استحداث‭ ‬نيابة‭ ‬وشُرطة‭ ‬بيئية‭ ‬معنيين‭ ‬بالجرائم‭ ‬التي‭ ‬تطال‭ ‬الأمن‭ ‬البيئي‭ ‬بأنواعه،‭ ‬ومنها‭ ‬التوسع‭ ‬الحضري‭ ‬الجائر‭ ‬والذي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يهدد‭ ‬الحياة‭ ‬البيئية‭ ‬للكائنات‭ ‬الحية‭ ‬على‭ ‬حدٍ‭ ‬سواء،‭ ‬واستحداث‭ ‬مواد‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬البحريني‭ ‬يكون‭ ‬الغرض‭ ‬منها‭ ‬تجريم‭ ‬الأفعال‭ ‬التي‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تهديد‭ ‬أمن‭ ‬وسلامة‭ ‬البيئة،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬وتحقق‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الشاملة‭ ‬والمستدامة‭.‬

وطالبت‭ ‬بتشكيل‭ ‬منظمات‭ ‬إقليمية‭ ‬مستقلة‭ ‬للعمل‭ ‬بصورة‭ ‬مشتركة‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬البيئة‭ ‬بمستواها‭ ‬الإقليمي‭ ‬الأوسع‭.‬