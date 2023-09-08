اجتماع طارئ بين ((العمل)) و((طيران الخليج))

اجتماع طارئ بين ((العمل)) و((طيران الخليج))
التاريخ
9/8/2023 7:10:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) التحقق من إجراءات المجموعة بشأن بعض العمال حفاظا على حقوقهم واستقرارهم الوظيفي
أعلنت وزارة العمل أنها عقدت اجتماعا طارئا مع إدارة شركة مجموعة طيران الخليج بشأن قيام الشركة بإلغاء خدمات بعض الإدارات المساندة والاستغناء عن خدمات عدد من العمال في إطار تنفيذ استراتيجيتها لدمج بعض الإدارات وإعادة هندسة العمليات، وذلك للتحقق من الإجراءات التي تم اتخاذها ضمن الأنظمة والقوانين حفاظا على حقوق العمال واستقرارهم الوظيفي ولإيجاد الحلول المناسبة لكافة الأطراف.
وفي هذا الإطار تؤكد الوزارة حرصها على بحث كافة الخيارات المتاحة للحفاظ على حقوق العمال واستقرارهم الوظيفي وفق القوانين والانظمة المعمول بها.
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