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اجتماع طارئ بين ((العمل)) و((طيران الخليج))

9/8/2023 7:10:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) التحقق من إجراءات المجموعة بشأن بعض العمال حفاظا على حقوقهم واستقرارهم الوظيفي

أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬أنها‭ ‬عقدت‭ ‬اجتماعا‭ ‬طارئا‭ ‬مع‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬مجموعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬بشأن‭ ‬قيام‭ ‬الشركة‭ ‬بإلغاء‭ ‬خدمات‭ ‬بعض‭ ‬الإدارات‭ ‬المساندة‭ ‬والاستغناء‭ ‬عن‭ ‬خدمات‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬العمال‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تنفيذ‭ ‬استراتيجيتها‭ ‬لدمج‭ ‬بعض‭ ‬الإدارات‭ ‬وإعادة‭ ‬هندسة‭ ‬العمليات،‭ ‬وذلك‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬اتخاذها‭ ‬ضمن‭ ‬الأنظمة‭ ‬والقوانين‭ ‬حفاظا‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬العمال‭ ‬واستقرارهم‭ ‬الوظيفي‭ ‬ولإيجاد‭ ‬الحلول‭ ‬المناسبة‭ ‬لكافة‭ ‬الأطراف‭. ‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬تؤكد‭ ‬الوزارة‭ ‬حرصها‭ ‬على‭ ‬بحث‭ ‬كافة‭ ‬الخيارات‭ ‬المتاحة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬العمال‭ ‬واستقرارهم‭ ‬الوظيفي‭ ‬وفق‭ ‬القوانين‭ ‬والانظمة‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭. ‬

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