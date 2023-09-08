إتلاف قارب صيد أسماك مخالف في سد وادي العرب



وقال متصرف لواء الأغوار الشمالية الدكتور علي الحوامدة إن إتلاف القارب جاء ضمن حملة الجهات المعنية لمنع الصيد والسباحة في المنشآت المائية المخصصة لأغراض ري الأراضي الزراعية.



وأشار إلى أنه جرى إتلاف القارب الذي وجد على مقربة من جسم السد ويعود لمجهولين، من خلال إغراقه في مياه السد، لافتاً إلى منع الأنظمة المرعية استخدام السدود لغايات صيد الأسماك أو السباحة حفاظاً على الأرواح والسلامة العامة .

وجدد الحوامدة التحذير من خطورة اللجوء لممارسة السباحة أو الصيد في منشآت الري الزراعية وأهمها قناة الملك عبد الله وبرك الري الزراعية المكشوفة والسدود تجنباً لحوادث الغرق.

