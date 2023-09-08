شباب جامعيون: قانون السير الجديد مهم للحفاظ على الأرواح

وأشاروا إلى ضرورة الالتزام ببنود هذا القانون وتطبيقه، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية وتثقيفية للشباب في الجامعات والمدارس وتكاتف الجهود على كافة المستويات لتنفيذ هذا القانون.



وقال الطالب الجامعي يسري زيتون، إن التعديلات الجديدة على قانون السير تشكل تحولاً مهماً لجهة معالجة أسباب حوادث السير ومنها، تجاوز السرعة، وعدم التقيد بأولويات المرور، وعدم التقيد بالإشارات المرورية، وظاهرة الاستعراض بالمركبات والقيادة المتهورة"التشحيط" واستخدام مكبرات الصوت.



بدورها، دعت الطالبة الجامعية آية الماضي إلى ضرورة إطلاق حملات توعوية وتثقيفية مرورية تستهدف كافة شرائح المجتمع من سائقي المركبات والمشاة ولا سيما طلبة الجامعات وطلبة المدارس وتكاتف جميع الجهود مع كوادر الإدارات المرورية لتطبيق الالتزام بهذا القانون.

من جهته، شدد الطالب الجامعي عبد الرحمن أبو حيط على ضرورة تغليظ العقوبات على المخالفين وبخاصة من مكرري المخالفات المرورية التي تشكل خطرا على حياة المواطنين وممتلكاتهم .

وطالبت الطالبة حلا الخلايلة، بضرورة إعادة تعبيد الشوارع وتهيئتها وتوفير ممرات المشاة وبخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة أعداد جسور المشاة وخاصة أمام المدارس والجامعات والمؤسسات الخدمية وتركيب كاميرات المراقبة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم.



يذكر، أن الأردن سجل 220 وفاة بسبب الحوادث المرورية منذ بداية العام الحالي، كما أن 98.8% من الحوادث المرورية كان سببها الإنسان بحسب آخر الإحصائيات الرسمية للحوادث.