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آل الشيخ: العلاقات الأردنية السعودية ذات عمق استراتيجي

9/8/2023 3:11:33 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، إنّ العلاقات الأردنية السعودية، متأصلة و وطيدة وتتسم بعمق استراتيجي وتاريخي متميز.


وبين بتصريح صحفي نقلته صفحة مجلس الشورى الرسمية على موقع "إكس" أنّ ما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور وتقدم فاعل في مختلف مجالات الحياة يأتي بظل دعم متواصل من قيادتي البلدين، منوهًا إلى أنّ أهمية الزيارات بين المجالس وما تحقق من حضور مع مختلف المجالس البرلمانية في العديد من الدول العربية.
ويأمل آل الشيخ، أن تتكلل الجهود والزيارات في دفع العلاقات الثنائية إلى أعلى مستوياتها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين.


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