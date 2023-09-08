آل الشيخ: العلاقات الأردنية السعودية ذات عمق استراتيجي



وبين بتصريح صحفي نقلته صفحة مجلس الشورى الرسمية على موقع "إكس" أنّ ما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور وتقدم فاعل في مختلف مجالات الحياة يأتي بظل دعم متواصل من قيادتي البلدين، منوهًا إلى أنّ أهمية الزيارات بين المجالس وما تحقق من حضور مع مختلف المجالس البرلمانية في العديد من الدول العربية.

ويأمل آل الشيخ، أن تتكلل الجهود والزيارات في دفع العلاقات الثنائية إلى أعلى مستوياتها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

