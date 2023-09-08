آل الشيخ: العلاقات الأردنية السعودية ذات عمق استراتيجي

آل الشيخ: العلاقات الأردنية السعودية ذات عمق استراتيجي
التاريخ
9/8/2023 3:11:33 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، إنّ العلاقات الأردنية السعودية، متأصلة و وطيدة وتتسم بعمق استراتيجي وتاريخي متميز.
وبين بتصريح صحفي نقلته صفحة مجلس الشورى الرسمية على موقع "إكس" أنّ ما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور وتقدم فاعل في مختلف مجالات الحياة يأتي بظل دعم متواصل من قيادتي البلدين، منوهًا إلى أنّ أهمية الزيارات بين المجالس وما تحقق من حضور مع مختلف المجالس البرلمانية في العديد من الدول العربية.
ويأمل آل الشيخ، أن تتكلل الجهود والزيارات في دفع العلاقات الثنائية إلى أعلى مستوياتها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
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