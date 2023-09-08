

وأضاف القيسي، أن 5 من مالكي الأبنية في جبل الجوفة استلموا تعويضاتهم، وتوجّه آخرون إلى القضاء.



وبيّن أن الأبنية التي يتم هدمها استملكتها أمانة عمّان منذ عام 2019، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من الهدم السلامة العامة كون المنطقة تعرضت سابقا لانهيارات وانجرافات متتالية .

واوضح انه جرى تشكيل لجان فنية من قبل رئيس الوزراء، وبعد إجراء الدراسات الفنية وزيارات ميدانية للموقع تمت التوصية بإزالة الأبنية كونها مقامة على أسس غير هندسية وبصورة عشوائية.

