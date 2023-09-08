الأمانة توضح حول التعويضات المالية لمالكي عمارات تهدم في جبل الجوفة
التاريخ
9/8/2023 3:11:33 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قال نائب أمين عمّان محمد القيسي، الجمعة، إنّ التعويضات المالية لمالكي عمارات تهدم من قبل أمانة عمّان في منطقة جبل الجوفة تكون بناء على تخمين أسعار مساحة الأرض وعمر البناء ومساحته.
وأضاف القيسي، أن 5 من مالكي الأبنية في جبل الجوفة استلموا تعويضاتهم، وتوجّه آخرون إلى القضاء.
وبيّن أن الأبنية التي يتم هدمها استملكتها أمانة عمّان منذ عام 2019، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من الهدم السلامة العامة كون المنطقة تعرضت سابقا لانهيارات وانجرافات متتالية .
واوضح انه جرى تشكيل لجان فنية من قبل رئيس الوزراء، وبعد إجراء الدراسات الفنية وزيارات ميدانية للموقع تمت التوصية بإزالة الأبنية كونها مقامة على أسس غير هندسية وبصورة عشوائية.
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