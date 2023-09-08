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الفيصلي يحذر الجماهير من العقوبات الآسيوية

9/8/2023 3:11:32 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشر النادي الفيصلي، اليوم الجمعة، تعليمات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشأن العقوبات المالية والإدارية، التي قد يتعرض لها أي فريق جراء تصرفات جماهيره.
وأشار الاتحاد الآسيوي، وفقا للتعليمات التي نشرها إلى أن أقل عقوبة لأي مخالفة جماهيرية تبلغ 1000 دولار، بينما تبلغ أقصى عقوبة مليون دولار، مقرونة بالحرمان من المشاركة لمدة 5 سنوات.


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