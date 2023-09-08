الفيصلي يحذر الجماهير من العقوبات الآسيوية

الفيصلي يحذر الجماهير من العقوبات الآسيوية
التاريخ
9/8/2023 3:11:32 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - نشر النادي الفيصلي، اليوم الجمعة، تعليمات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشأن العقوبات المالية والإدارية، التي قد يتعرض لها أي فريق جراء تصرفات جماهيره.
وأشار الاتحاد الآسيوي، وفقا للتعليمات التي نشرها إلى أن أقل عقوبة لأي مخالفة جماهيرية تبلغ 1000 دولار، بينما تبلغ أقصى عقوبة مليون دولار، مقرونة بالحرمان من المشاركة لمدة 5 سنوات.
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