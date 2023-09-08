الأرصاد السعودية تُصدر إنذاراً أحمر في مكة المكرمة

الأرصاد السعودية تُصدر إنذاراً أحمر في مكة المكرمة
التاريخ
9/8/2023 3:11:32 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - توقع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية أن تشهد منطقة مكة المكرمة خلال الساعات القليلة القادمة أمطاراً غزيرة، وسيولا وانعدامهاً في مدى الرؤية الأفقية، كما أصدر إنذاراً أحمر.
وأصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية الانذار على منطقة مكة المكرمة بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القليلة القادمة.
وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني السعودية ضرورة توخي الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والمستنقعات المائية والأودية.
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