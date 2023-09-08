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الأرصاد السعودية تُصدر إنذاراً أحمر في مكة المكرمة

9/8/2023 3:11:32 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توقع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية أن تشهد منطقة مكة المكرمة خلال الساعات القليلة القادمة أمطاراً غزيرة، وسيولا وانعدامهاً في مدى الرؤية الأفقية، كما أصدر إنذاراً أحمر.
وأصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية الانذار على منطقة مكة المكرمة بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القليلة القادمة.
وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني السعودية ضرورة توخي الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والمستنقعات المائية والأودية.

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