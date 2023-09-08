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وفاة شاب واصابة آخر خلال مشاجرة في وادي رم

9/8/2023 3:11:32 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توفي شاب عشريني، وأصيب آخر، مساء اليوم الجمعة، في منطقة وادي رم، خلال مشاجرة، تخللها إطلاق للعيارات النارية.


وقال مصدر أمني لـ " الوكيل الإخباري" إنه تم إخلاء الوفاة وإسعاف المصاب إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري.
وبيّن المصدر أن التحقيق ما زال جارٍ

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