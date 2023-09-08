وفاة شاب واصابة آخر خلال مشاجرة في وادي رم

وفاة شاب واصابة آخر خلال مشاجرة في وادي رم
التاريخ
9/8/2023 3:11:32 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - توفي شاب عشريني، وأصيب آخر، مساء اليوم الجمعة، في منطقة وادي رم، خلال مشاجرة، تخللها إطلاق للعيارات النارية.
وقال مصدر أمني لـ " الوكيل الإخباري" إنه تم إخلاء الوفاة وإسعاف المصاب إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري.
وبيّن المصدر أن التحقيق ما زال جارٍ
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