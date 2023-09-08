إصابة سيدة بنيران مستوطنين داخل المسجد الأقصى

إصابة سيدة بنيران مستوطنين داخل المسجد الأقصى
التاريخ
9/8/2023 3:11:32 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - أصيبت سيدة 65 عاما، اليوم الجمعة، بنيران مستوطنين أثناء تواجدها قرب المصلى القبلي بالمسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.
وقالت مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، إن سيدة أصيبت بالكتف بمقذوف ناري داخل المسجد الأقصى المبارك.
ورجحت مصادر محلية أن مصدر إطلاق النار هو من بيوت المستوطنين المطلة على المسجد الأقصى .
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