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إصابة سيدة بنيران مستوطنين داخل المسجد الأقصى

9/8/2023 3:11:32 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصيبت سيدة 65 عاما، اليوم الجمعة، بنيران مستوطنين أثناء تواجدها قرب المصلى القبلي بالمسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.
وقالت مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، إن سيدة أصيبت بالكتف بمقذوف ناري داخل المسجد الأقصى المبارك.
ورجحت مصادر محلية أن مصدر إطلاق النار هو من بيوت المستوطنين المطلة على المسجد الأقصى .

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