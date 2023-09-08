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اصابة إثر حريق شب بـ كرفان داخل مخيم الزعتري

9/8/2023 3:11:32 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصيب شخص، مساء اليوم، إثر حريق شب في "كرفان" بالقطاع رقم 11، داخل مخيم الزعتري للاجئين السوريين.
وقال مصدر أمني لـ " الوكيل الإخباري" إن رجال الإطفاء وكوادر الدفاع المدني تواجدوا بالمكان وتم إخماد الحريق ونقل المصاب للمستشفى.

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