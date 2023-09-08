اصابة إثر حريق شب بـ كرفان داخل مخيم الزعتري

اصابة إثر حريق شب بـ كرفان داخل مخيم الزعتري
التاريخ
9/8/2023 3:11:32 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري- أصيب شخص، مساء اليوم، إثر حريق شب في "كرفان" بالقطاع رقم 11، داخل مخيم الزعتري للاجئين السوريين.
وقال مصدر أمني لـ " الوكيل الإخباري" إن رجال الإطفاء وكوادر الدفاع المدني تواجدوا بالمكان وتم إخماد الحريق ونقل المصاب للمستشفى.
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