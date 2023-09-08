Friday, 08 September 2023 11:15 GMT

مسؤول أممي يطالب بإخلاء المدارس بمخيم عين الحلوة من المسلحين

9/8/2023 3:11:32 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - طالب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان، عمران رضا، المجموعات المسلحة، بوقف القتال في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان، وإخلاء المدارس فورا.


وقال عمران في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن استمرار الاشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين والاستيلاء على 8 مدارس تابعة لوكالة الأونروا يمنع وصول ما يقرب من 6 آلاف طفل إلى مدارسهم، مع بدء العام الدراسي.
وشدد رضا على ضرورة أن تكون المؤسسات التعليمية مساحة آمنة ومحايدة، لأهميتها الملحة لتعلم الأطفال وعافيتهم ونموهم، مشيراً أن استخدام المجموعات المسلحة للمدارس هو انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

MENAFN08092023000208011052ID1107035152

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث