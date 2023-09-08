

وقال عمران في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن استمرار الاشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين والاستيلاء على 8 مدارس تابعة لوكالة الأونروا يمنع وصول ما يقرب من 6 آلاف طفل إلى مدارسهم، مع بدء العام الدراسي.

وشدد رضا على ضرورة أن تكون المؤسسات التعليمية مساحة آمنة ومحايدة، لأهميتها الملحة لتعلم الأطفال وعافيتهم ونموهم، مشيراً أن استخدام المجموعات المسلحة للمدارس هو انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

