تراجع أسعار الغذاء عالمياً الشهر الماضي

تراجع أسعار الغذاء عالمياً الشهر الماضي
التاريخ
9/8/2023 3:10:54 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - تراجعت أسعار الغذاء حول العالم الشهر الماضي، بعد هبوط أسعار الألبان واللحوم والحبوب، بحسب مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم الجمعة.
وتراجع مؤشر المنظمة التابعة للأمم المتحدة 2.1 % عن شهر تموز، إذ سجلت الأسعار الدولية للقمح تراجعاً بنسبة 3.8 % مما يعكس توافراً موسمياً أعلى من عمليات الحصاد الجارية في العديد من البلدان المصدرة.
وسجّلت الأسعار الدولية للحبوب الخشنة تراجعاً في آب بنسبة 3.4%.
كما تراجعت أسعار الذرة للشهر السابع على التوالي، مسجّلة أدنى قيمة لها منذ شهر أيلول 2020 .
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