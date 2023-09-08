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تراجع أسعار الغذاء عالمياً الشهر الماضي

9/8/2023 3:10:54 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تراجعت أسعار الغذاء حول العالم الشهر الماضي، بعد هبوط أسعار الألبان واللحوم والحبوب، بحسب مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم الجمعة.


وتراجع مؤشر المنظمة التابعة للأمم المتحدة 2.1 % عن شهر تموز، إذ سجلت الأسعار الدولية للقمح تراجعاً بنسبة 3.8 % مما يعكس توافراً موسمياً أعلى من عمليات الحصاد الجارية في العديد من البلدان المصدرة.


وسجّلت الأسعار الدولية للحبوب الخشنة تراجعاً في آب بنسبة 3.4%.
كما تراجعت أسعار الذرة للشهر السابع على التوالي، مسجّلة أدنى قيمة لها منذ شهر أيلول 2020 .


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