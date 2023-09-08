أسهم أوروبا تختتم الأسبوع على انخفاض وسط قلق بشأن الفائدة
التاريخ
9/8/2023 3:10:53 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - سجلت الأسهم الأوروبية خسائر أسبوعية على الرغم من مكاسبها، الجمعة، نتيجة قلق المستثمرين من تدهور التوقعات الاقتصادية ومسار أسعار الفائدة، في وقت ينصب فيه التركيز على التحرك المحتمل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأسبوع المقبل.
وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.2% ليكسر سلسلة خسائر استمرت سبعة أيام لكنه سجل انخفاضا بلغ 0.8 بالمئة هذا الأسبوع.
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