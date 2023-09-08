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أسهم أوروبا تختتم الأسبوع على انخفاض وسط قلق بشأن الفائدة

9/8/2023 3:10:53 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سجلت الأسهم الأوروبية خسائر أسبوعية على الرغم من مكاسبها، الجمعة، نتيجة قلق المستثمرين من تدهور التوقعات الاقتصادية ومسار أسعار الفائدة، في وقت ينصب فيه التركيز على التحرك المحتمل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأسبوع المقبل.
وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.2% ليكسر سلسلة خسائر استمرت سبعة أيام لكنه سجل انخفاضا بلغ 0.8 بالمئة هذا الأسبوع.

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