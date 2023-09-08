الدولار يتجه لأطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ 2014

الدولار يتجه لأطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ 2014
التاريخ
9/8/2023 3:10:53 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - انخفض الدولار، اليوم الجمعة، لكنه لا يزال يتجه صوب تحقيق أطول سلسلة من المكاسب الأسبوعية في تسع سنوات مدعومًا بمجموعة بيانات قوية عن الاقتصاد الأميركي.
كما تراجع اليوان الصيني في التعاملات المحلية إلى أدنى مستوى له منذ عام 2007 في ظل تعرضه لضغوط من تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج واتساع فجوة العوائد مع الاقتصادات الكبرى.
وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، 0.1% إلى 104.93 نقطة لكنه ظل قريبًا من أعلى مستوى في ستة أشهر سجله في الجلسة السابقة عند 105.15 نقطة.
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