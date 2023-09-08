القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ينعى التونسي لسعد المحواشي

نعت اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بدورته الـ30 الفنان التونسي القدير لسعد المحواشي، إحدى علامات فن العرائس في تونس والوطن العربي، الذي رحل عن عالمنا في ساعات مبكرة من صباح اليوم الجمعة، إثر إصابته بجلطة دماغية، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتعرض الفنان لسعد المحواشي للإصابة بجلطة دماغية بعد يوم من مشاركته في العرض المسرحي التونسي «ما يراوش»، الذي عرض على خشبة مسرح الجمهورية، ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين، وقامت إدارة المهرجان بنقله على الفور إلى احد المستشفيات الخاصة بمنطقة الدقي، وتابعت اللجنة العليا للمهرجان حالته أولا بأول، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، صباح اليوم.

ويعد لسعد المحواشي أحد أشهر مصممي العرائس والدمى بالوطن العربي، وأحد مؤسسي المركز الوطني لفن العرائس التونسي، يعمل مدرسا لمادة فن العرائس بالمعهد العالي للفن المسرحي في تونس، كان آخر أعماله «طبيب الضيعة» للأطفال، شارك الراحل في العديد من المهرجانات الدولية والعربية، وكان من أبرز ضيوف مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي خلال السنوات الماضية، نال الراحل العديد من الجوائز والتكريمات الهامة منها فوز عرضه «لقاء» بالجائزة الأولى لأحسن عمل مسرحي موجه للأطفال ضمن فعاليات المهرجان العالمي لفن العرائس في ماليزيا عام 2017.