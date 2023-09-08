4 استراتيجيات فعالة لتقبل التغيير وتعقب الفرص الخفية

بيد أن محاولة التأقلم مع التغيير هو جوهر القيادة في عام 2023. كقائد أعمال، فأنت تدرك بطبيعة الحال أن التغيير يحدث باستمرار. تتقلب الاقتصادات بين فترات ركود وانفراجة، وترتفع أسعار الأسهم وتنخفض، وتؤدي التقنيات والصناعات المبتكرة إلى تعطيل الأعمال، وما إلى ذلك.

يمكن أن تختلف الاستجابة النموذجية للتغيير بشكل كبير اعتمادًا على الشخص والبيئة الحالية. يتسرع البعض لاتخاذ إجراء فوري، بينما يتبع البعض الآخر نهج الانتظار والترقب. من الطبيعي أننا كبشر - وكقادة - نشعر بالراحة في وضعنا الحالي ولا نرغب في التغيير، ولكن هذا أمر حتمي.

ولكن ماذا لو بدلًا من مجرد الرد على الاضطرابات والتغيرات، قمنا بتحويلها إلى فرص للابتكار والنمو؟ فيما يلي بعض الاستراتيجيات الأساسية التي ستجدها مفيدة للتأقلم بنجاح في التغيير.

1- إعادة صياغة التغيير باعتباره إمكانات غير مستغلة

- يعرف القادة المتمرسون أن التعامل مع التغيير سيكون دائمًا جزءًا من طبيعة عملهم. والحل هو أن يعيدوا صياغة التغيير كفرصة غير مستغلة لموظفيهم.

- قبل بضع سنوات، اتخذت إحدى الشركات قرارًا استباقيًا لتغيير نموذج العمل وإجراء تحول رقمي كبير. لم تكن الأمور تسير على ما يرام إذ كانت المنظمة تعمل بشكل أفضل بالطريقة التقليدية.

- لكن الرئيس التنفيذي للشركة كان يؤمن أن هناك طريقة أفضل لخدمة العملاء وهي من خلال التحول إلى نموذج الاشتراك الرقمي، وأن ذلك في صالح العملاء والشركة.

- وبعد اختبار النموذج مع مجموعة فرعية من مندوبي المبيعات والعملاء، سرعان ما أثبتت النتائج أن الفكرة قابلة للتطبيق. إلا أن قرار التحول لم يكن قرارًا سهلاً.

- كانت الشركة بحاجة إلى معالجة كل تفاصيل البيع بدءًا من طريقة البيع وطريقة التعامل مع العملاء، وحتى النموذج المالي للشركة وكيفية تحقيق الإيرادات وحساب المبيعات.

- خلال هذه العملية، كانت مهمة القادة هي مساعدة كل فرد في المؤسسة على تقبل هذا التغيير، وإلا فإن هذا التحول سيفشل ولن تتحقق الفوائد المرجوة منه.



- غالبًا ما نعتقد أن القيادة تدور حول امتلاك "الفكرة الكبيرة". لكن الفكرة ليست سوى نقطة البداية. يحتاج القادة إلى الاستعداد لمواجهة الواقع، والتكيف، والحصول على المدخلات، ثم التكيف مرة أخرى، وإقناع الآخرين بتلك الرؤية. هذا هو العمل الحقيقي للقيادة.

2- ضع خطة لإدارة التغيير بشكل أفضل

- عندما يتعلق الأمر بإدارة التغيير، يكون هناك تباين كبير مثل ألوان الطيف بين الشركات من جميع الأحجام.

- لقد كان أداء بعض قادة الأعمال مذهلًا في تطوير خطط إدارة التغيير التي تتسم بالمرونة والتي تشرك جميع القوى العاملة، في حين أخفق البعض الآخر في تحقيق ذلك.

- يعد وجود خطة لإدارة التغيير صمام أمان من الفشل للمؤسسات وحماية أيضًا للموظفين. إنها إشارة واضحة للموظفين بأنك كقائد تعرف أن التغيير قادم ويمكن الوثوق به لقيادة المؤسسة من خلال التطورات الجديدة.

- يتضمن إنشاء خطة محكمة لإدارة التغيير التنبؤ بالتغييرات التي تتوقعها، وما الإجراءات التي ستتخذها الشركة والأقسام كل قسم على حدة للتقدم.

3- قم بتوصيل خطتك وتوجيهها بالقدوة

- يلعب التعاطف دورًا رئيسيًا في التواصل الفعال مع فريقك. يقوم القادة الناجحون بإشراك موظفيهم بشكل مباشر في التغيير. وليعلموا أن خطة إدارة التغيير لن تكون سوى حبر على الورق إذا فشلوا كقادة في توصيلها لموظفيهم والحصول على دعمهم.

- بغض النظر عن حجم مؤسستك، فإن إحدى أفضل الطرق لتوصيل خطة إدارة التغيير الخاصة بك هي الحصول على تعليقات الموظفين في وقت مبكر من العملية. استمع لهم وهم يعبرون عن مخاوفهم بشأن التغيير المتوقع.

- من الضروري أيضًا مقابلة الأشخاص للحصول على دعمهم بنجاح لخطة إدارة التغيير. حاول ألا تركز كثيرًا على العملية، فالبشر هم من يشكلون فريقك، لذا كن إنسانًا في نهجك.

4- تشجيع القيادة على كل المستويات

- بمجرد حصولك على الموافقة والتواصل مع موظفيك، ثق بقادتك لتولي القيادة والبدء في تنفيذ الخطة داخل أقسامهم وفرقهم الفردية. مع كل فوز صغير، سيجد قادتك الشجاعة والحافز للمضي قدمًا في خطة إدارة التغيير الخاصة بك.

- سيعرفون أنه يمكنهم اللجوء إليك للتعبير عن مخاوفهم أو تقديم التوجيه، لكنهم سيعرفون أيضًا أنك تثق بهم لاتخاذ القرارات المهمة والمضي قدمًا في المبادرة.

- بينما نتطلع إلى الأشهر المقبلة، لا تقلقوا مما سيأتي. استخدم هذه الرؤى واعمل مع موظفيك لإنشاء خطة إدارة التغيير المناسبة لمؤسستك وسوف تبحر بثبات - حتى خلال العواصف – حتى تصل إلى بر الأمان.