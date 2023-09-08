من المؤكد أنه قد خطرت على ذهنك أسئلة من هذا النوع،

فلا

شك في التأثير الكبير لهذه التكنولوجيا على أعمالنا في السنوات القليلة المقبلة، ولكن الآن، فإنه يمكن استخدام 10 أدوات متاحة للذكاء الاصطناعي في الوقت الراهن، لزيادة الإنتاجية وتحقيق الأرباح.



1- الدردشة

GPT

- هو برنامج الدردشة الآلي الذي أنشأته شركة

OpenAI

الذي أثار ضجة كبيرة في أواخر العام الماضي 2022

- يحتوي البرنامج على الكثير من الأشياء التي يمكن أن تجذب وتثير إعجاب صاحب العمل.

- يمكن استخدامه لكتابة المدونات، واقتراح طرق أفضل لإنشاء رسائل البريد الإلكتروني، وتحليل موقع الويب الخاص بك لتحسين نتائج البحث، والقيام بعمليات حسابية متقدمة، وإنشاء سياسات الموارد البشرية وعدد من الوظائف الأخرى.

- جدير بالذكر أنه من الممكن استخدام تطبيق

Dall-E

2 الخاص بـ

OpenAI

أيضا، يستطيع التطبيق إنشاء صور باستخدام أوامر نصية (مثل "حصان يقف بجانب النهر").

2- مايكروسوفت مساعد الطيار

Copilot

- تمتلك مايكروسوفت 49% من

OpenAI، كما تتم استضافة

ChatGPT

بواسطة خوادم مايكروسوفت لذا فإن الكثير من وظائف

ChatGPT

ستصبح قريبًا جزءًا من تطبيق

Copilot

الذي يمكن استخدامه بالفعل مع عمليات بحث

Bing

كما أنه سيكون كذلك جزءًا رئيسيًا من

Office

في العام المقبل.

- سيستخدم

Copilot

لتحليل جداول البيانات وإنشاء القوالب وتحديث العروض التقديمية وحتى جعله يحضر اجتماعات

Teams

نيابةً عنك.

3- جوجل بارد/دويتو Google Bard/Duet

- يعتبر

Bard

هو رد

Google

على

ChatGPT

وDuet

وهو التطبيق الذي سيستخدم نموذج اللغة الكبير الأساسي من

Bard

لتشغيل تطبيقات

Googleالتجارية بطريقة مشابهة جدًا لـ

Microsoft Copilot.

- ومن المتوقع أن يتم إصدار هذه الميزات خلال الأشهر الستة المقبلة، ولكن

Gmailيستخدم بالفعل الذكاء الاصطناعي الخاص بـ

Bard

للمساعدة في كتابة رسائل البريد الإلكتروني والتحقق من القواعد النحوية.

4- تلوين الذكاء الاصطناعي Crayon AI

- تشبه أداة

Crayon

إلى حد كبير

Dall-E، وهو منشئ صور متقدم يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء أعمال فنية وصور ورسومات أخرى مباشرة من الأوصاف النصية الخاصة بك.

- تتميز الأداة بالجودة العالية وتنوع الخيارات.

- استخدم هذا للصور الموجودة على موقع الويب الخاص بك أو أي محتوى ترويجي آخر.

5- موقع

Heywire.ai

- إذا كان عملك يركز بشكل كبير على المحتوى، فإن

Heywire

هو منشئ محتوى قوي يستخدم الذكاء الاصطناعي لجمع المعلومات من الإنترنت وتحويلها تلقائيًا إلى قصص ومقالات ونماذج مدونات أخرى. يستخدم التطبيق بيانات تم التحقق من صحتها صحفيًا في الوقت الفعلي والتي يمكنك نشرها.

- يمكن أن تساعد الأداة في تعزيز مكانتك أنت وشركتك كقائد فكري في مجال عملك. يمكنه أيضًا إنشاء "شخصيات" متعددة لمن تريد أن يُرى وهو يكتب وينشئ منشورات اجتماعية بناءً على المحتوى الذي ينشئه.

6- الثمانون

Eightify

- سيشاهد تطبيق الذكاء الاصطناعي هذا الفيديو نيابةً عنك ثم يلخصه في نقاط اهتمام محددة. يوجد الكثير من المحتوى الرائع على الفيديو الذي يمكن أن يساعدنا في إدارة أعمالنا.

- سيحل التطبيق مشكلات مشاهدة الفيديوهات الطويلة، ويسهم في الوقت نفسه بتكوين الكثير من المعلومات عن مجموعة من المواضيع المختلفة.

7- تيمي

Temi

- خدمة نسخ قوية تعتمد على الذكاء الاصطناعي. بعد أن تقوم

بتحميل التسجيلات الصوتية والمرئية التي قمت بإنشائها وفي غضون دقائق، يقوم

Temiبنسخها إلى كلمات - وهي خالية من العيوب إلى حد كبير، كما أنه يكلف نسخ تسجيل مدته 10 دقائق ببضعة دولارات.

8- الريش

Feathery

- إذا احتجت إلى نموذج احترافي جيد لعملك كطلب وظيفة مثلا، أو طلب للأشخاص الذين يزورون موقع الويب الخاص بك.

- إن

Feathery

ينشئ نماذج ذات مظهر احترافي في دقائق معدودة، ويمكنك حفظ النماذج وتعديلها أثناء إنشائها وتخصيصها لشركتك. ويتم هذا من خلال واجهة اللغة الطبيعية.

9- المقابلة Interview.ai

- هل ترغب في إعداد موظفيك المحتملين لمقابلة عمل؟ أو ربما كنت مستقلاً أو مقاولًا مستقلاً عن بعد ومن المقرر أن يتحدث مع عميل محتمل.

يستخدم موقع

Interview.ai

الذكاء الاصطناعي لإرشادك خلال المحادثة مسبقًا.

- ستساعدك المقابلات الافتراضية به على صقل مهاراتك في التحدث وستقوم خوارزمياتها بإنشاء أسئلة مقابلة مصممة خصيصًا للوظيفة والصناعة. المنصة تقدم أسئلة مخصصة فنية تعتمد كلها على المعلومات التي تقدمها مسبقًا.

10- مُقطع الفيديوهات OClip

- يستخدم الكثير منا الفيديو في أعمالنا للحملات أو دراسات الحالة أو الشهادات، يتم نشر مقاطع الفيديو على موقعنا الإلكتروني ولكن بالطبع نريد أن نفعل المزيد معها.

- هنا يأتي دور

OClip

حيث يمكن من خلاله تحميل مقطع فيديو طويل وسيقسمه إلى مقاطع أقصر وأكثر قابلية للفهم، ويمكن بعد ذلك نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي أو تضمينها في حملات البريد الإلكتروني الخاصة بك.

كما حدث في الأيام الأولى لجهاز

iPhone، حيث بدأت التطبيقات في الظهور ثم الانتشار، فمن المتوقع أن يحدث نفس الشيء خلال ثورة الذكاء الاصطناعي هذه، لذلك وفي هذه الأثناء، استخدم هذه الأدوات للحصول على نتائج جيدة، وإنتاجية أفضل.