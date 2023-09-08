لكن منذ عدة سنوات انتشر الحديث عن تأثير البيانات البديلة، أو الإضافية أو غير التقليدية في بعض التعريفات، على الاستثمار في ظل تعقد البيئة الاستثمارية بشدة وتعدد العوامل المؤثرة على قيمة الشركات.

رضا المستهلك مثال

الشاهد أن رضا المستهلكين من بين العلامات البارزة للغاية التي يمكن اعتبارها بمثابة بيانات غير تقليدية يمكن للمستثمرين الاعتماد عليها من أجل تقييم الشركات، حيث إن هذا العنصر المعنوي يشكل مع اسم الشهرة (والأخير عنصر تقليدي في التقييم) أحد أهم العوامل التي تنبني عليها قيمة الشركة ككل وتنعكس بالتالي على قيمة أسهمها.

وتشير دراسة لجمعية التسويق الأمريكية إلى ارتباط وثيق في حالة 92% من الشركات بين مستوى رضا العملاء وبين العوائد، حيث ينشأ بينهما ارتباط طردي واضح (يزيدان معاً ويتراجعان معًا)، وفي النسبة الباقية يكون الأمر غير قائم في شركات الاحتكار مثل المياه والكهرباء وغير ذلك، والتي يختفي فيها هذا الارتباط.

ومع ارتباط العوائد برضا العميل فإن قيمة الشركة ككل، وبالتالي قيمة أسهمها ترتبط برضا العميل، وبالطبع يتفاوت التأثير وفقًا لطبيعة الشركة، ففي خدمات مباشرة مثل البيع بالتجزئة أو المطاعم فإن رضا العملاء يزداد أهمية عن شركات أخرى للتعامل مع عدد كبير من العملاء وتأثر "السمعة التجارية" سريعا خلافا لمجالات أخرى مثل المواد الخام أو المحركات.

وفي هذا الصدد فإن صناديق التحوط الأمريكية تضع بند رضا العملاء بين العناصر التي تقوم بدراستها باستمرار قبل اتخاذ قرار الاستثمار، وأن أكثر من 90% من الأسهم التي يقررون الاستثمار بها يكون لديها مؤشرات رضا مستهلك عالية، وأنه في بعض الحالات يرفض الاستثمار في الشركة فقط بسبب معدل متدن لرضا المستهلكين، حتى وإن كانت بقية المؤشرات موجبة.

"أبل" مثالًا

وفي هذا الإطار، يبرر الكثير من المستثمرين الأمريكيين ضخ أموالهم في شركة "أبل"، كونها تتمتع بمعدل رضا "نادر" بين عملائها، فمنتجات الشركة في 2023 على سبيل المثال حظيت برضا لم يقل عن 77% ووصل إلى 82%، و"الانتماء" بين مستخدمي العلامة التجارية، لا سيما "الآيفون" يتخطى 90% في كافة الدراسات التي أجريت على الشركة منذ عام 2016.

ويعطي هذا الأمر طمأنينة للمستثمر من أكثر من جهة، أولها هو أنه يمكن للشركة أن تواجه تقلبات السوق وصدماته أكثر من غيرها، وأنها ليست بحاجة لإنفاق إعلاني كبير عن منتجاتها، وأخيرًا فإن حصتها السوقية قابلة للنمو بالفعل أكثر منها للتراجع في ظل وجود معدل "ولاء" عال للغاية مع سوق تتسع باستمرار.

وعلى الرغم من أن الربط المباشر بين رضا المستهلك والاستثمار في الأسهم يعد مستحدثا نسبيًا بشكل علمي، فإن آخرين قاموا به قديمًا بالحدس ومنهم "بيتر لونش" الذي ضخ استثمارات "فيديلتي" في مقهى "دنكن دونتس" قبل عقود بناء على إعجابه بالمستوى الذي يقدمه المقهى الذي يبيع القهوة والحلويات سويا، وفقط لأنه يحرص على الإبقاء على القهوة ساخنة باستمرار وعلى المعجنات طازجة في هذا الوقت.

البحث على الإنترنت

ومن ضمن الأشياء غير التقليدية التي يعمل المستثمرون على تحليلها هي "بيانات البحث" أو بيانات الإنترنت، ويقصد بها الكلمات المرتبطة بالبحث عن شركة بعينها وما إذا كانت إيجابية أم سلبية، وتأثير ذلك على سعر سهم الشركة وإقبال المستثمرين الآخرين عليها.

وعلى سبيل المثال، فإن أسهم شركة علي بابا انخفضت بأكثر من 50% خلال السنوات الأخيرة نتيجة البحث السلبي المرتبط بالشركة، ومن ذلك مشاكل مؤسسها "جاك ما" مع السلطات في بلاده، فضلا عن البحث المستمر عن احتمالات تقسيم الشركة وخسارتها لعملائها.

يأتي ذلك على الرغم من أن الشركة لم تشهد تراجعا في إيراداتها إلا في 5 من إجمالي 36 ربعًا ماليا في السنوات التسع الأخيرة (منها 4 متتالية بسبب مشاكل الشركة وتبعات أزمة كورونا) بما يؤكد أن التأثير الكبير لـ"البحث السلبي" عن الشركة، حيث توقف البحث عن نمو الشركة لحساب البحث عن أزماتها.

وارتباطًا بهذا العنصر، تعمل البيانات غير التقليدية على تحليل تأثير "التشاؤم" حول الصور والنصوص المنشورة حول شركة بعينها في الصحف والمواقع، وتضع لها الخوارزميات وزنًا نسبيًا 15% في توجيه الموارد والأصول، أي أنها قد تكون عنصرًا مؤثرًا على قرار الاستثمار في شركة من عدمه.

المسح الجغرافي والاحتباس الحراري

ومن ضمن العوامل التي تهتم بها الدراسات الاستثمارية الحديثة أيضا عمل مسح جغرافي للمناطق المختلفة تستخدم فيها صور الأقمار الصناعية، ومن بينها مثلا مساهمة ذلك في تراجع أسهم سلسلة "وول مارت" لمتاجر التجزئة بين أبريل 2022 ومايو 2022 بأكثر من 15%.

فعلى الرغم من أن السبب الرئيسي وراء التراجع كان إعلان سلسلة التجزئة الشهيرة خفضها لتوقعات بقية عام 2022، فإن الدراسات التي أجرتها صناديق التحوط دفعتها للانسحاب قبل "اكتشاف" الأسواق ذلك، في ظل تقدير الدراسات التي أجرتها تلك الصناديق أن المساحات المتاحة للسيارات بجوار المتاجر وحجم بعض المتاجر في ظل تغير عادات التسوق بعد فيروس كورونا ستؤثر على المبيعات والربحية للسلسلة الشهيرة.

ومن بين البيانات البديلة أيضا التعامل مع بيانات الاحتباس الحراري على أنها عنصر هام في الاستثمار في الأسواق، ومن ذلك تراجع تدفق أموال صناديق الاستثمار الكبيرة إلى أسواق الدول الأكثر عرضة لتهديدات الاحتباس الحراري بنسبة تفوق 40% خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وفي المقابل فإن هناك زيادة واضحة على الاستثمار في أسهم الشركات الزراعية في الولايات المتحدة على سبيل المثال، وذلك على الرغم من التذبذب الكبير في أسعار المنتجات الزراعية خلال السنوات الماضية إلا أن أسعار أسهم تلك الشركات ارتفعت بأكثر من 50% في المتوسط خلال الأعوام الخمسة الأخيرة بفعل عناصر متعددة من بينها ما توفره البيانات البديلة حول تأثير الاحتباس الحراري على المحاصيل الزراعية وأثر ذلك في ارتفاع سعرها مستقبلًا.

الثقة في حملة الأسهم

وتعد "الثقة العامة" في الأسلوب التصويتي لحملة أسهم شركة بعينها، وليس الثقة في الإدارة التي تعد عنصرًا تقليديا وأساسيا، من العناصر الهامة أيضا في البيانات البديلة للاستثمار في الأسهم، حيث إن وجود تناغم بين حملة الأسهم ومرور فترات زمنية طويلة لاحتفاظ بعضهم بالأسهم يدعم قدرة الشركة على اتخاذ القرارات بشكل أفضل.

والشاهد أن البيانات البديلة تشمل أنماط الاستهلاك في بلد ما، وطبيعة الديون وقدرات الوفاء بها، والتجمعات الجغرافية، وأساليب البحث الإلكتروني، وحتى طبيعة التحالفات السياسية والاقتصادية وإمكانية تطورها، وتدفق المواد الخام وسهولة الوصول إليها، وكافة هذه العناصر مع ما سبق تدخل في إطار خوارزميات معقدة لتعطي أرقامًا مرجحة بالاستثمار من عدمه.

وعلى الرغم من أن هذا

الاعتماد على هذه "المشاهدات" التي توصف بـ"النوعية" (qualitative) نظرًا لأنها تعتمد على ظواهر يصعب صياغتها في أرقام ثابتة مثل البيانات المالية التقليدية، يعد أمراً قديماً (لكن دون أساس علمي وتنظيري صحيح) إلا أن التوسع في استخدامها مؤخرًا زاد من نسبة أرباح صناديق التحوط بنسبة 14% على الأقل خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لا سيما في ظل تمتعها بدعم برامج ذكاء اصطناعي قادرة على عمل متوسطات مرجحة أقرب للدقة.

هل يعني ذلك أن المستثمر الفردي أو الصغير غير قادر على استغلال تلك البيانات؟ بالطبع يمكنه ذلك، وإن كان بدرجة أقل، وذلك عبر تحديد العناصر ذات الأهمية، مثل المواقع وساحات الانتظار للمتاجر مثلا، والبحث عنها قبل الاستثمار، بما يتيح تعزيز فرصه في الربح في سوق الأسهم.