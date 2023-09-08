التجارة تحرر عدة مخالفات لعدد من محال بيع الأدوات المدرسية

التجارة تحرر عدة مخالفات لعدد من محال بيع الأدوات المدرسية
التاريخ
9/8/2023 3:05:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلنت وزارة التجارة والصناعة أنها قامت بتكثيف الجولات التفتيشية وحررت عدة مخالفات لعدد من محال بيع الأدوات المدرسية مخالفة للقرارات الوزارية خلال جولة فريق الرقابة التجارية.
وبينت الوزارة في بيان صحافي أن المخالفات التي تم تحريرها تنوعت بين وجود سعرين على السلعة وعدم ذكر بلد المنشأ وعدم وجود سعر وعدد من المخالفات الأخرى.
وأشارت إلى أن جولاتها الميدانية على المحلات التجارية والأسواق الموازية والمكتبات والجمعيات التعاونية مستمرة ومكثفة بصورة يومية في جميع المحافظات.
هذا، وتوضح الوزارة أن أبوابها مفتوحة للمستهلكين في حال وجود أي شكاوى بخصوص اختلاف الأسعار والزيادات غير الحقيقية وذلك عبر مراكز حماية المستهلك المنتشرة في المحافظات الست.
وتذكر أنه بإمكان الجميع التواصل مباشرة مع الوزارة عن طريق تطبيق (سهل) مؤكدة أن الفرق الميدانية على أتم الاستعداد للتجاوب مع أي شكوى يتقدم بها المستهلكون.
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