التجارة تحرر عدة مخالفات لعدد من محال بيع الأدوات المدرسية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أنها قامت بتكثيف الجولات التفتيشية وحررت عدة مخالفات لعدد من محال بيع الأدوات المدرسية مخالفة للقرارات الوزارية خلال جولة فريق الرقابة التجارية.

وبينت الوزارة في بيان صحافي أن المخالفات التي تم تحريرها تنوعت بين وجود سعرين على السلعة وعدم ذكر بلد المنشأ وعدم وجود سعر وعدد من المخالفات الأخرى.

وأشارت إلى أن جولاتها الميدانية على المحلات التجارية والأسواق الموازية والمكتبات والجمعيات التعاونية مستمرة ومكثفة بصورة يومية في جميع المحافظات.

هذا، وتوضح الوزارة أن أبوابها مفتوحة للمستهلكين في حال وجود أي شكاوى بخصوص اختلاف الأسعار والزيادات غير الحقيقية وذلك عبر مراكز حماية المستهلك المنتشرة في المحافظات الست.

وتذكر أنه بإمكان الجميع التواصل مباشرة مع الوزارة عن طريق تطبيق (سهل) مؤكدة أن الفرق الميدانية على أتم الاستعداد للتجاوب مع أي شكوى يتقدم بها المستهلكون.