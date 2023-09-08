الشؤون استخراج شهادة لمن يهمه الأمر عبر سهل

الشؤون استخراج شهادة لمن يهمه الأمر عبر سهل
التاريخ
9/8/2023 3:05:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أعلنت إدارة خدمة المواطن في وزارة الشؤون عن تخصيص رقم خاص لاستقبال الشكاوى والاستفسارات عبر خدمة الواتساب «2248531».
وعلى صعيد آخر، أعلنت الوزارة عن إتاحة استخراج شهادة لمن يهمه الأمر عبر تطبيق «سهل».
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