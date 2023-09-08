Friday, 08 September 2023 11:14 GMT

الشؤون استخراج شهادة لمن يهمه الأمر عبر سهل

9/8/2023 3:05:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان

أعلنت إدارة خدمة المواطن في وزارة الشؤون عن تخصيص رقم خاص لاستقبال الشكاوى والاستفسارات عبر خدمة الواتساب «2248531».

وعلى صعيد آخر، أعلنت الوزارة عن إتاحة استخراج شهادة لمن يهمه الأمر عبر تطبيق «سهل».

MENAFN08092023000130011022ID1107035040

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث