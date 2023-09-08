تعليمات من المانع بتكثيف الجهود ومعالجة أي قصور بالمدارس استعداداً للعام الدراسي الجديد

عبدالعزيز الفضلي

كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» أن وزير التربية ووزير التعليم العالي د.عادل المانع سيقوم بزيارات مفاجئة خلال الأسبوع الجاري للمناطق التعليمية، مشيرة الى أن الوزير المانع يهدف من خلال هذه الزيارات الى الاطلاع على جهوزية المدارس وفقا للتقارير الذي قدمت له.

وأوضحت المصادر أن الوزير أعطى تعليماته بتكثيف الجهود ومعالجة أي قصور في المدارس للعام الدراسي الجديد، لافتة إلى انه يعمل على إزالة كل العراقيل أمام المدارس لاستقبال طلبتها وإنجاح العملية التعليمية.