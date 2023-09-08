زيارات مفاجئة لوزير التربية للمناطق التعليمية خلال الأسبوع الجاري
التاريخ
9/8/2023 3:05:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
تعليمات من المانع بتكثيف الجهود ومعالجة أي قصور بالمدارس استعداداً للعام الدراسي الجديد
عبدالعزيز الفضلي
كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» أن وزير التربية ووزير التعليم العالي د.عادل المانع سيقوم بزيارات مفاجئة خلال الأسبوع الجاري للمناطق التعليمية، مشيرة الى أن الوزير المانع يهدف من خلال هذه الزيارات الى الاطلاع على جهوزية المدارس وفقا للتقارير الذي قدمت له.
وأوضحت المصادر أن الوزير أعطى تعليماته بتكثيف الجهود ومعالجة أي قصور في المدارس للعام الدراسي الجديد، لافتة إلى انه يعمل على إزالة كل العراقيل أمام المدارس لاستقبال طلبتها وإنجاح العملية التعليمية.
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