Friday, 08 September 2023 11:14 GMT

زيارات مفاجئة لوزير التربية للمناطق التعليمية خلال الأسبوع الجاري

9/8/2023 3:05:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • تعليمات من المانع بتكثيف الجهود ومعالجة أي قصور بالمدارس استعداداً للعام الدراسي الجديد

عبدالعزيز الفضلي

كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» أن وزير التربية ووزير التعليم العالي د.عادل المانع سيقوم بزيارات مفاجئة خلال الأسبوع الجاري للمناطق التعليمية، مشيرة الى أن الوزير المانع يهدف من خلال هذه الزيارات الى الاطلاع على جهوزية المدارس وفقا للتقارير الذي قدمت له.

وأوضحت المصادر أن الوزير أعطى تعليماته بتكثيف الجهود ومعالجة أي قصور في المدارس للعام الدراسي الجديد، لافتة إلى انه يعمل على إزالة كل العراقيل أمام المدارس لاستقبال طلبتها وإنجاح العملية التعليمية.

MENAFN08092023000130011022ID1107035039

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث