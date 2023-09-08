أكد موقع مجلة «أناليتكس إنديا» Analytics India Magazine، أن دولة الإمارات ستتغلب في القريب العاجل على نموذج شركة Open AI، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد إطلاق معهد الابتكار التكنولوجي في دولة الإمارات «فالكون 180 بي»، أقوى نموذج لغوي مفتوح المصدر على مستوى العالم.

وقال الموقع إن نسخة «فالكون 180 بي» تعتبر نسخة مطوّرة للغاية من «فالكون 40 بي»، النموذج المفتوح الذي تربع على رأس قائمة منصة «Hugging Face» للنماذج اللغوية الكبيرة في مايو 2023، واصل معهد الابتكار التكنولوجي، ذراع الأبحاث التطبيقية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، دفع عجلة التطور في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يُعدّ أكبر نموذج لغة مفتوح المصدر، من خلال توظيف 180 مليار عامل متغير، وتم تدريبه على 3.5 تريليونات رمز توكين، ما أسهم في تربعه على رأس قائمة منصة «Hugging Face» للنماذج اللغوية الكبيرة المدربة مسبقاً، علماً بأنه تفوق على نماذج أخرى بارزة مثل نموذج «LLaMA 2» من شركة ميتا وفقاً لمعايير مختلفة، مثل اختبارات الاستنتاج والبرمجة والكفاءة والمعرفة.

وأشار الموقع إلى أن دولة الإمارات تعمل على تنويع اقتصادها، وتستخدم الأموال التي يتم الحصول عليها من خلال تصدير النفط لتمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي.

واستطرد: «وقبل ست سنوات، أطلقت الإمارات الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، بهدف جعل الذكاء الاصطناعي يسهم بشكل كبير في اقتصاد الدولة، ويستهدفون ما يصل إلى 13.6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030».

مجلس أبحاث التكنولوجيا

وأوضح الموقع أن دولة الإمارات في عام 2020 أنشأت مجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز البحث العلمي والابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي، وبعد بضعة أشهر، أنشأ المجلس شركة TII، التي تقف اليوم وراء إنشاء فالكون 180 بي.

وشدد على أنه «ليس هناك شك في أن دولة الإمارات متفائلة بشأن الاستثمار في مبادرات الذكاء الاصطناعي، وفي يونيو عندما زار سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، أبوظبي، أشاد ببصيرة الدولة في إدراك إمكانات الذكاء الاصطناعي».

وحدات معالجة الرسومات

وأضاف الموقع: «بينما كان العالم يكافح من أجل شراء وحدات معالجة الرسومات «نيفيديا» NVIDIA، تمكنت الإمارات من تأمين الوصول إلى الآلاف من شرائح «نيفيديا»، التي استخدمتها لبناء نموذج «فالكون» في مايو الماضي».

وأردف الموقع: «علاوة على ذلك، تريد الإمارات امتلاك قوتها ومواهبها الحسابية من دون الاعتماد على الآخرين، ولا شك في أن لديهم رأس المال وموارد الطاقة والموهبة للقيام بذلك، ونظراً لنقص المعروض من رقائق «نيفيديا»، كانت الإمارات العربية المتحدة ذكية بما يكفي للبحث عن بدائل».

«جي 42»



وأوضح الموقع أن معهد «إنسبشن» التابع لمجموعة «جي 42» أطلق نموذج اللغة العربية للذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر «جيس Jais» الأعلى جودة على مستوى العالم لتعزيز قدرات الابتكار في العالم العربي، والذي يحتوي على 13 مليار مؤشر، وتدربه على مجموعة بيانات مطورة حديثاً تتضمن 395 مليار رمز باللغتين العربية والإنجليزية.

ويعدُّ إطلاق «جيس» محطة بالغة الأهمية في مجال الذكاء الاصطناعي في العالم العربي؛ فهذا النموذج المطور في أبوظبي يتيح لأكثر من 400 مليون متحدث باللغة العربية إمكانية استكشاف القدرات الكامنة للذكاء الاصطناعي التوليدي، ويعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً رائداً للذكاء الاصطناعي والابتكار وصون الثقافة والتعاون الدولي.



يعد «جيس» نموذجاً لغوياً كبيراً قائماً على المحوّلات ويستخدم العديد من المزايا المتطورة، بما فيها ميزة الانتباه للتحيزات الخطية (ALiBi) التي تمكّن النموذج من استقراء تسلسل طويل لتوفير سياق أفضل وأدق. ومن التقنيات الرائدة التي يستخدمها النموذج أيضاً دالة تنشيط الوحدات الخطية المسورة (SwiGLU)، وتحديد معلّمات الحد الأقصى للتحديث، بغية تعزيز كفاءة تدريب النموذج ودقته.

وتم إنشاء «جيس» بمساعدة أجهزة الكمبيوتر العملاقة التي تنتجها شركة Cerebras Systems ومقرها وادي السيليكون، بصفقة قيمتها 100 مليون دولار مع «جي 42»، علاوة على ذلك جمعت مجموعة «جي 42» في عام 2021، 800 مليون دولار من شركة الاستثمار التكنولوجي الأمريكية سيلفر ليك، التي تحظى بدعم من مبادلة.