أبرمت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) مذكرة تفاهم مع منظمة التجارة الاقتصادية الهندية ترمي إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الدولية المتبادلة بين دولة الإمارات والهند على النحو الذي يرسخ التزام كلا البلدين بالتميز في مجال الأعمال، حيث مثل راكز في توقيع مذكرة التفاهم أنس حجاوي، رئيس القطاع التجاري في راكز، وعن منظمة التجارة الاقتصادية الهندية الدكتور أسيف إقبال، رئيس مجلس إدارة منظمة التجارة الاقتصادية الهندية.



ويسلط هذا التعاون الضوء على العديد من الأهداف التي تشمل استضافة بعثات تجارية وتنظيم ملتقيات استثمارية لتعريف الشركات الهندية بالخدمات التي تقدمها راكز ولتزويدهم بمنصة يمكن من خلالها التواصل مع الشركاء والمستثمرين المستقبليين في دولة الإمارات. كما تنص الاتفاقية على تقديم خدمات أعمال قابلة للتخصيص للشركات الهندية يتم تصميمها لتلبية تطلعاتهم بتوسعة نطاق أعمالهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وستعمل راكز على تمهيد الطريق أمام الشركات الهندية الراغبة بممارسة عملياتها في الدولة لدخول الأسواق المحلية من خلال مساعدتها في التعامل مع المتطلبات التنظيمية والحصول على التراخيص اللازمة. ومن البنود الرئيسية الأخرى التي تنص عليها مذكرة التفاهم إتاحة فرص التواصل للشركات الهندية مع الشركات الأخرى لتمكينهم من التفاعل مع أصحاب المصلحة ضمن راكز سواء المحليين أم الدوليين.



وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: تلعب علاقاتنا مع الشركات الهندية المختلفة دوراً مهماً في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند، والتي شهدت نمواً كبيراً في أعقاب توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة لعام 2022.

كما تمثل مذكرة التفاهم هذه مع منظمة التجارة الاقتصادية الهندية بالإضافة إلى تعاوننا الأخير مع غرفة الأغذية والزراعة الهندية لتعزيز التجارة الزراعية الثنائية التزامنا بتقوية العلاقات التجارية الدولية وتعزيز سبل التجارة مع الأسواق الرئيسية مثل الهند.



ومن جهته قال الدكتور أسيف إقبال، رئيس مجلس إدارة منظمة التجارة الاقتصادية الهندية: تعمل راكز في إطار مثالي مبني على تسهيل السياسات وجعلها ملائمة للأعمال، وتعد مركزاً مثالياً للشركات النامية والعاملة في مختلف المجالات، وتسعى دائماً إلى تبسيط إجراءات تأسيس الأعمال في دولة الإمارات. سررنا بقصص نجاح العديد من الشركات الهندية في راكز والتي شهدت نمواً وتوسعاً هائلاً يلبي احتياجات الأسواق الإقليمية والعالمية على حد سواء.



وتحتضن راكز في الوقت الراهن مجتمع أعمال يضم ما يقارب 5000 شركة هندية، ويشمل عدداً من الأسماء البارزة مثل شركة ناتوريل التابعة لشركة دابر الهند العالمية والعاملة في مجال السلع الاستهلاكية سريعة التداول وشركة فابكون اندستريال سيرفيسس المتخصصة في تصنيع حاويات الضغط وشركة أشوك ليلاند المصنعة لمحركات السيارات وقطع غيار السيارات دولياً وشركة رويال جلف اندستريز الرائدة في إعادة تدوير بطاريات الرصاص الحمضية وشركة الأمير فود اندستريز العالمية والمتخصصة في تصنيع وتصدير التوابل وشركة إيس كرينز آند انجنيرينغ المتخصصة في تصنيع المخازن والمستودعات المصنوعة من الحديد الصلب وغيرها من كبريات الشركات والمصانع الهندية.