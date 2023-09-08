أعلنت الدار العقارية («الدار») بيع ثلاثة مبانٍ ضمن المرحلة الأولى من مشروع «غاردينيا باي» في غضون 24 ساعة فقط من طرحها للبيع.

توزيع المبيعات

واستحوذ المشترون غير المقيمين على نسبة 23% من إجمالي المبيعات، ما يعكس جاذبية أبوظبي كوجهة مفضلة للعملاء الدوليين، والمقيمين داخل الدولة على نسبة 40% من إجمالي المبيعات، فيما استحوذ المواطنون على نسبة الــ37% المتبقية.

وكانت نسبة 35% من المبيعات من نصيب الإناث، بينما استحوذ الذكور على نسبة 65%، ووصلت نسبة المشترين دون 45 عاماً إلى 71%، ما يعكس جاذبية مشروع «غاردينيا باي» للمشترين الشباب على وجه الخصوص. وواصلت الدار تنويع قاعدة عملائها، حيث بلغت نسبة المشترين الذين يستثمرون للمرة الأولى في مشاريع الدار العقارية نحو 80% من إجمالي مبيعات المرحلة الأولى لمشروع «غاردينيا باي».

طرح 3 مبان إضافية

واستجابة لمستوى الطلب الهائل على أولى مراحل المشروع، طرحت الدار ثلاثة مبان إضافية للبيع لعامة الجمهور.

وتتوفر هذه الوحدات بأسعار تنافسية وهي متاحة للمشترين من كل الجنسيات. وتبدأ أسعار شقق الاستوديو من 805.000 درهم، بينما تبدأ أسعار الشقق المؤلفة من ثلاث غرف نوم من 3.1 ملايين درهم.

وقال راشد العميرة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير: «يتميز مشروع غاردينيا باي بإطلالته على واجهة القناة المائية الممتدة على مسافة 1 كيلومتر في قلب جزيرة ياس النابضة بالحياة، لذلك استقطب اهتماماً واسعاً من المشترين المحليين والدوليين من محبي وجهات الطبيعة والاسترخاء والرفاهية. ويؤكد نجاح المبيعات استمرار جاذبية أبوظبي للمستثمرين، والمكانة المتميزة لجزيرة ياس كوجهة عالمية مفضلة للعيش في بيئة مطلة على الواجهة البحرية. ونتوقع أن يستمر أداء المبيعات القوي مع طرح وحدات إضافية للبيع».

ومن المقرر بدء أعمال بناء المرحلة الأولى من مشروع «غاردينيا باي» خلال الربع الأول في عام 2024، ومن المتوقع تسليم وحداته في الربع الثاني من عام 2027.