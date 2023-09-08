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أسعار النفط تواصل المكاسب والخام الأمريكي يصعد دولاراً للبرميل

9/8/2023 3:00:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أسعار النفط تواصل المكاسب والخام الأمريكي يصعد دولارا للبرميل


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