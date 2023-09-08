أسعار النفط تواصل المكاسب والخام الأمريكي يصعد دولاراً للبرميل
التاريخ
9/8/2023 3:00:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أسعار النفط تواصل المكاسب والخام الأمريكي يصعد دولارا للبرميل
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