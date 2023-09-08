رئيس الدولة يصل الهند للمشاركة في أعمال قمة مجموعة الـ 20



وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم إلى جمهورية الهند الصديقة في زيارة عمل يحضر خلالها أعمال القمة الــ 18 لقادة مجموعة العشرين 2023 والتي تشارك فيها دولة الإمارات ضيفَ شرفٍ وتعقد تحت شعار "أرض واحدة، أسرة واحدة، مستقبل واحد " في مدينة نيودلهي.

يرافق سموه خلال الزيارة وفد يضم كلاً من.. سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار

ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي ومعالي محمد علي الشرفاء رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي وسعادة فيصل البناي أمين عام مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة وسعادة عبد الناصر الشعالي سفير الدولة لدى الهند.

وسيشارك وفد دولة الإمارات خلال الزيارة - على هامش فعاليات القمة - في حوارات ولقاءات مع الشركاء الدوليين يبحث خلالها مواصلة تعزيز التعاون في عدة قضايا وفي مقدمتها ، تسريع التقدم الجماعي نحو التنمية المستدامة ودفع العمل المناخي والنمو الاقتصادي المتوازن وغيرها من القضايا محل الاهتمام المشترك.



