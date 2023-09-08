كيف ولماذا أنقذ ماسك الأسطول الروسي من هجوم أوكراني مدمر؟

كشف الملياردير إيلون ماسك، مالك منصة "إكس" وشركة "سبيس إكس"، عن تعطيله لهجوم أوكراني كبير كان يهدف إلى إغراق الأسطول الروسي في شبه جزيرة القرم في سبتمبر 2022 من خلال رفض طلب لكييف بتفعيل الوصول إلى الإنترنت عبر نظام ستارلينك للأقمار الاصطناعية في البحر الأسود قرب شبه جزيرة القرم.

السيناريو الأوكراني مشابه إلى حد كبير لإغراق اليابان الأسطول الأمريكي في بيرل هاربر عام 1941 والذي أدى إلى رد فعل أمريكي عنيف انتهى بإلقاء قنبلتين ذريتين على اليابان.



وفي التفاصيل التي كشفها ماسك، لا يبدو أنه كان يريد إنقاذ الأسطول الروسي كما يبدو للوهلة الأولى، رغم أنه في النتيجة أنقذ أوكرانيا من رد روسي عنيف على غرار الرد الأمريكي على اليابان بعد كارثة بيرل هاربر. في كل الأحوال يمكن أن يقرأ الأمر على الوجهين، وهو ما انقسم بشأنه المعلقون على تدوينة ماسك، بين من يقول إنه أنقذ أوكرانيا من رد نووي روسي ومن يعتبر أنه عزز موقف روسيا في الحرب،

لكن الملياردير الأمريكي ذهب في اتجاه آخر لتبرير تعطيل الهجوم الأوكراني وهو إنقاذ شركته "سبايس إكس" من التورط في الحرب.



وفق التفاصيل التي كشف عنها ماسك في تدوينة على منصة "إكس" أمس، وتقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، فإنه تواصل مع السفير الروسي في واشنطن، وأكد له السفير أن مثل هذا الهجوم سيستدعي رداً نووياً عاجلاً على أوكرانيا.



وكتب في منشور على منصة "إكس" أمس: "تلقينا طلباً عاجلاً من السلطات الأوكرانية لتفعيل ستارلينك حتى سيفاستوبول. وكانت النية الواضحة هي إغراق معظم الأسطول الروسي الراسي" هناك.

ونشرت خدمة الإنترنت عبر شبكة نظام ستارلينك للأقمار الاصطناعية التي طورّتها شركة "سبايس إكس" التابعة لماسك، في أوكرانيا بعد وقت قصير من الحرب في فبراير 2022.

وتعد مدينة سيفاستوبول مركزاً لقاعدة الأسطول الروسي في البحر الأسود في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014.

وأوضح ماسك في منشوره: "لو وافقت على طلبهم، كانت "سبايس إكس" ستكون متواطئة في عمل من أعمال الحرب وتصعيد للصراع".

كان ماسك يتحدث رداً على مقتطف منشور من كتاب سيرة حياته الذي سيصدر قريبا وهو من تأليف والتر آيزاكسون.

وفي المقتطف الذي نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، كتب آيزاكسون أنه في سبتمبر 2022 "حاول الجيش الأوكراني شن هجوم سري على الأسطول البحري الروسي المتمركز في سيفاستوبول من خلال إرسال ست مسيّرات صغيرة تحت الماء محملة بمتفجرات، باستخدام ستارلينك" لإرشاد الطائرات نحو الهدف.

وأضاف الكاتب أن ماسك "تحدّث بعد ذلك إلى السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الذي أخبره صراحة بأن هجوما أوكرانيا على شبه جزيرة القرم سيؤدي إلى رد نووي".

وتابع آيزاكسون أن ماسك "طلب من مهندسيه تعطيل التغطية داخل دائرة قطرها 100 كيلومتر من ساحل القرم. وعندما اقتربت المسيّرات الأوكرانية من الأسطول الروسي في سيفاستوبول، فقدت الاتصال وسقطت من دون تعرّضها لأضرار".