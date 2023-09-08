

أفادت الهيئة العامة للطيران المدني، أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية للبحث عن أفراد طاقم الطائرة العمودية التابعة لشركة "إيروجلف" والتي سقطت قبالة سواحل إمارة أم القيوين أثناء رحلة تدريب ليلية كانت قد أقلعت مساء أمس من مطار آل مكتوم الدولي.

وأعلنت الهيئة في بيان لها بأنه وخلال عمليات البحث المستمرة منذ وقوع الحادثة وحتى الساعات الحالية، تم العثور على أحد أفراد طاقم الطائرة وقد وافته المنية جراء الحادثة، فيما تستمر عملية البحث والإنقاذ عن الطيار المفقود الآخر.

وأكدت الهيئة أن عملية انتشال باقي أجزاء الطائرة مستمرة وأن جميع الإجراءات تتم حسب أفضل الممارسات بالتعاون مع الجهات المختصة في البحث والإنقاذ.

وتقدمت الهيئة العامة للطيران المدني بخالص العزاء والمواساة لأسرة المتوفى.

وأكدت التزامها بنشر مستجدات الحادثة فور توفرها، مناشدةً الجمهور استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ودرء الشائعات والمعلومات المغلوطة.