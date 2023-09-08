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أحمد بن محمد يحضر أفراح الجبوري والشهري في دبي

9/8/2023 3:00:17 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة الدكتور حسين بن غاطي الجبوري بمناسبة زفاف نجلها محمد بن غاطي على كريمة المرحوم صالح بن علي الشهري.

وهنّأ سموه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.

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