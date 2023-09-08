أحمد بن محمد يحضر أفراح الجبوري والشهري في دبي

أحمد بن محمد يحضر أفراح الجبوري والشهري في دبي
التاريخ
9/8/2023 3:00:17 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة الدكتور حسين بن غاطي الجبوري بمناسبة زفاف نجلها محمد بن غاطي على كريمة المرحوم صالح بن علي الشهري.
وهنّأ سموه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.
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