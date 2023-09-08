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أوكرانيا ترفض جهود الفاتيكان في إنهاء الحرب

9/8/2023 3:00:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعربت أوكرانيا عن رفضها الجهود المبذولة من الفاتيكان في إنهاء الحرب بين موسكو وكييف.

ورفض ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، جهود الوساطة التي تبذلها الكنيسة الكاثوليكية بين أوكرانيا وروسيا.

ووصف بودولياك، اليوم، على قناة 24 الإخبارية، البابا فرنسيس بأنه «مؤيد لروسيا».

وتحاول الفاتيكان منذ أشهر بدء محادثات بين البلدين بمساعدة مستشار خاص.

وكان بودولياك يشير إلى خطاب البابا بالفيديو للشباب الروسي في نهاية شهر أغسطس عندما تحدث عن «روسيا الأم العظيمة».

وقال مستشار زيلينسكي: «من غير المنطقي الحديث عن وسيط تحت اسم بابا روما عندما يتخذ موقفاً مؤيداً لروسيا واضحاً لكل شخص».

وذكر أن ذلك كان له تأثير «سلبي للغاية» على الحرب، مضيفاً: «لم نحصل من الفاتيكان على تقييم عادل لهذه الحرب ونموذج سلوكي».

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