875 مليون دولار إنفاق الأندية السعودية بالميركاتو الصيفي

وتفوقت الأندية السعودية، على اندية فرنسا التي أنفقت 859.7 مليون دولار، وألمانيا التي أنفقت 762.4 مليون دولار، وإيطاليا بإنفاق 711 مليون دولار وإسبانيا بـ 405.6 مليون دولار.

ونتيجة لذلك، بلغت حصة أندية الاتحاد الآسيوي 14 بالمئة من مجموع نفقات الانتقالات الدولية، وهي المرة الأولى التي تتخطى حصة الأندية التابعة لاتحاد قاري من خارج أوروبا نسبة 10 بالمئة من المجموع.

وبعد قدوم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر في يناير الماضي، شهد الدوري السعودي عدد من الصفقات القوية، تقدمها البرازيلي نيمار لنادي الهلال، والفرنسي كريم بنزيمة لنادي الاتحاد، السنغالي ساديو مانيه لنادي النصر، والجزائري رياض محرز للنادي الأهلي.

رسوم الانتقالات الإجمالية حطمت كل الأرقام القياسية السابقة، حيث بلغت قيمتها 7.36 مليار دولار، في الفترة بين الأول من يونيو والأول من سبتمبر، بزيادة قدرها 47.2 بالمئة عن فترة التسجيل لمنتصف العام 2022 و26.8 بالمئة عن الرقم القياسي السابق المسجل في منتصف العام 2019.

في المقابل، قال إيميليو غارسيا سيلفيرو، رئيس الشؤون القانونية والامتثال بفيفا ان "ألمانيا حققت المركز الأول من حيث المداخيل الناتجة عن رسوم الانتقالات، لتبلغ 1.11 مليار دولار، وهي المرة الأولى التي تتخطى فيها الأرباح التي حققتها الأندية التابعة لاتحاد وطني واحد عتبة المليار دولار في فترة منتصف العام".

كما بلغت رسوم وكلاء اللاعبين آفاقاً غير مسبوقة، حيث وصلت قيمتها أثناء فترة التسجيل لمنتصف العام إلى 696.6 مليون دولار، بمجموع 853 مليون دولار أميركي طوال العام 2023، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 36.9 بالمئة عن مجموع الرسوم لسنة 2022 بأكملها، وأكثر من أي سنة أخرى من السنوات السابقة.

وكانت شركة ديلويت المتخصّصة في مجال التدقيق المالي، كشفت في وقت سابق الجمعة، ان الأندية السعودية انفقت اجمالي 957 مليون دولار على انتقالات اللاعبين الجدد، متجاوزة ما أنفقته أربعة من الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

وبحسب ديلويت، احتل الدوري السعودي المرتبة الثانية بصافي انفاق قدره 907 ملايين دولار وراء الدوري الإنجليزي بـ 1.39 مليار دولار، بعد استقطابه "94 لاعباً أجنبياً منهم 37 لاعباً من الدوريات الخمسة الكبرى".

وتوزّع انفاق الدوري السعودي على شراء لاعبين آخرين من الدوري الفرنسي (148 مليون دولار)، الإيطالي (122 مليون دولار)، الإسباني (116 مليون دولار) والألماني (32 مليون دولار)، فضلاً عن دوريات أخرى.

وتعقيباً على الاستحواذ السعودي الضخم، قالت إيزي راي، من مجموعة الأعمال الرياضية في ديلويت، "لا نزال الآن في المرحلة الأولى من هذا المشروع الطموح. وما يعزز هذه النظرة المستقبلية المتفائلة هو انخفاض متوسط أعمار اللاعبين في الدوري السعودي مقارنة بالموسم الأخير".

وأضافت انها "المرة الأولى منذ 2016 يتجاوز فيها إنفاق دوري غير أوروبي إجمالي إنفاق أحد الدوريات الخمسة الكبرى الأوروبية.. ستتجه الاستثمارات السعودية القادمة في كرة القدم إلى التركيز على البنية التحتية لهذه الرياضة حتى ترفع من مستوى اللعبة في المملكة وفي قارة آسيا ككل".

وتابعت راي: "لا يزال إنفاق الدوري السعودي للمحترفين يساوي نحو ثلث اجمالي إنفاق الدوري الإنكليزي الممتاز في هذه السّوق الصيفية، وستنصب جهود الأندية السعودية الآن على تأمين عوامل النجاح لرحلة التطوير التي بدأها الدوري السعودي، وذلك عبر تأمين الاستدامة المالية لكل منها. إنّ التقدم المنشود الذي يسعى إليه الدوري السعودي يتوقف على زيادة مستوى الاحتراف والحوكمة في الأندية السعودية، وكذلك على تطوير اللاعبين الموهوبين الشباب، وعلى جذب قاعدة مشجعين دولية".