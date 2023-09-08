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التعليم: إجراء قانوني ضد المعلمين الحاصلين على إجازة ويعملون بالدروس الخصوصية

9/8/2023 2:36:12 PM
(MENAFN- Youm7) وجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، المدارس بمكافحة الدروس الخصوصية وبذل كافة الجهود لمحاربتها استعداداً للعام الدراسي الجديد تمهيدا للقضاء عليها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وخاصة المتغيبين عن المدرسة من المعلمين وغير الملتزمين بتواجدهم بالحصص المقررة لهم طبقا للجدول المدرسى مع اتخاذ كافة الإجراءات تجاه من يمارس مهنة التدريس دون حق لا سيما من اتخذوا إجازة بدون مرتب أو اجازات طويلة ويمارسون التدريس بمراكز خاصة أو بمقراتهم الخاصة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على حظر تواجد أو استخدام الهاتف المحمول المزود بكاميرات وبرامج ألعاب نهائيا داخل المدارس ويسمح بتليفونات المحمول غير المزودة بكاميرات بشرط عدم استخدامه أثناء الحصص الدراسية لكل من الطلاب والمعلمين وتوقيع العقوبات على المخالفين.



وأكد
وزير التربية والتعليم الالتزام على ضرورة الالتزام بالزي المدرسي الموحد حرصا على الانضباط داخل المدرسة ، مع عدم اجبار الطلاب على شرائه من أماكن بعينها والالتزام بتنفيذ ما ورد بالقرار الوزاري رقم 167 لسنة 2023 المنظم لهذا الشأن ، كما شدد الوزير على ضرورة التزام المعلمين بالملابس التي تليق بمكانتهم بإعتبارهم قدوة يحتذى بها.









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