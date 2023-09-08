وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن مصادر محلية أفادت بأن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز السام المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة الأسبوعية، التي انطلقت تنديدا بالاستيطان واعتداءات الاحتلال المتواصلة على أبناء الشعب الفلسطيني، ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها ثلاثة مواطنين بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق، جرى علاجهم ميدانيا.



