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إصابات بالرصاص المعدني والاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

9/8/2023 2:36:09 PM
(MENAFN- Youm7) أصيب ثلاثة فلسطينيين بالرصاص المعدني، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق مدينة قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن مصادر محلية أفادت بأن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز السام المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة الأسبوعية، التي انطلقت تنديدا بالاستيطان واعتداءات الاحتلال المتواصلة على أبناء الشعب الفلسطيني، ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها ثلاثة مواطنين بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق، جرى علاجهم ميدانيا.



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