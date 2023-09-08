الأردن وأمريكا يؤكدان استمرار التعاون في جهود حل الأزمات الإقليمية
التاريخ
9/8/2023 2:36:09 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الأردن والولايات المتحدة الأمريكية اليوم استمرار التعاون في جهود حل الأزمات الإقليمية.
جاء ذلك خلال استقبال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الجمعة، مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف.
وبحث الصفدي وليف، سبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وأكدا الحرص المشترك على تعزيز التعاون في مختلف المجالات.
كما بحث الجانبان، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، عدداً من القضايا الإقليمية، وفي مقدمها القضية الفلسطينية، والأزمة السورية، وقضية اللاجئين.
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