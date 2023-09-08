جاء ذلك خلال استقبال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الجمعة، مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف.

وبحث الصفدي وليف، سبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وأكدا الحرص المشترك على تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

كما بحث الجانبان، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، عدداً من القضايا الإقليمية، وفي مقدمها القضية الفلسطينية، والأزمة السورية، وقضية اللاجئين.



