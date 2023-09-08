الجزائر تدين بشدة الهجمات الإرهابية في مالي

وجددت الجزائر- في بيان لوزارة خارجيتها، اليوم الجمعة، التأكيد على قناعتها الراسخة بأنه يمكن لمالي بناء جبهة داخلية قادرة على مقاومة الاعتداءات التي يتعرض لها البلد والمنطقة بأسرها من قبل الإرهاب، من خلال تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المعروف "بمسار الجزائر" الموقع عام 2015.

وأكدت الجزائر لمالي استعدادها الكامل للعمل معها في تنفيذ هذا الاتفاق؛ لأنه يشكل الحاجز الذي يحفظ أمن وسيادة ووحدة الأراضي واستقرار هذا البلد.



